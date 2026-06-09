Приключението „България“ на Атакан и Батухан

Най-трудната част от всяка промяна е просто да се осмелиш да направиш първата крачка

Куфар, еднопосочен билет и шепа думи на език, който тепърва ще учиш. Така започва приключението „България“ за двама приятели от съседна Турция. На 27 години Атакан Хелваджъоглу и Батухан Яан, чиито корени са в югозапдания турски град Денизли, решават да потърсят реализация навън и избират София за свой втори дом.

Началото

Атакан е завършил университет в Памуккале и по образование е архитект, но изборът да премести живота си тук идва естествено. Съпругата му е българка и затова най-важното за него в този момент е да изгради стабилен дом и ежедневие именно тук.

За Батухан преместването също е било въпрос на време, защото част от семейството му вече се е установило в България. За двамата страната ни постепенно се превръща от малко позната дестинация в място, на което могат да градят кариера и бъдеще. Тази възможност идва с помощта на Kaufland – компания, която се оказва не просто работодател, а партньор, готов да им подаде ръка и да повярва в тях.

Кандидатстването

И за двамата пътят към работата в Kaufland започва още в Турция с поредица от онлайн разговори. Подготовката на всички необходими документи се оказва най-дългата част от процеса. Подкрепата на екипа на Kaufland при имиграционните процедури и попълването на документите обаче значително улесняват пристигането на Атакан и Батухан в България.

Тук двамата започват работа в магазина на Kaufland в Централни хали. Споделят, че сградата носи своя неповторим дух и че усещането да работят сред толкова история прави не само дните, а и общото им ново начало много по-вълнуващо.

Екипът

Кaufland е първият работодател в България и за двамата. Батухан описва екипа, с който работи, като „хора, които не просто могат да си вършат работата по най-добрия възможен начин, но и наистина си помагат взаимно“. Дори когато идват от различни култури и говорят различни езици. Атакан също споделя, че колегите му са „енергични и разбиращи“ и се отнасят „много сърдечно“ към него. „Добрият екип променя целия ден. Идваш с истинска мотивация и оставяш личните проблеми извън работата“, допълва той.

Първото истинско предизвикателство, пред което се изправят приятелите, е езиковата бариера. С времето обаче тя се превръща и в най-силната им мотивация. Батухан казва, че чуждият език го стимулира да надгражда себе си всеки ден. Признава, че, това го държи любопитен и зареден, защото в магазина в Централни хали минават не само българи, а и много чужденци. „Един ден ме заговарят на български, на следващия на френски, на третия на италиански“, казва той, и допълва, че така работният ден никога не е еднакъв.

В началото Атакан често отговаря на въпросите с едно откровено „Не разбирам“ - първата научена фраза на нашия език. Притеснението изчезва бързо, защото клиентите го окуражават и с усмивка го наричат „комшия“. Това го кара все по-често да се отпуска и да говори на български. Дори когато не е сигурен в правилното произношение.

Равносметката

За себе си Атакан и Батухан са стигнали до заключението, че най-трудната част от всяка промяна е просто да се осмелиш и да направиш първата крачка. След това нещата започват да си идват на мястото. И двамата признават, че в началото не е било никак лесно, но когато вече имаш работа, ритъм и хора около себе си, които те приемат, всичко се нарежда.

За Атакан работата в Kaufland носи усещане за спокойствие и сигурност. Харесва му, че задачите са ясни и подредени, че може да си планира смените и да знае как ще изглежда денят му. Важно за него е и това, че има време за почивка, така че да запази енергията си, дори когато е по-натоварено. За да остане активен и извън работа, той често ползва и своята MultiSport картата, включена в пакета с придобивки, които Kaufland предлага на служителите си.

Батухан приема голямата промяна на мястото, на което живееш и работиш, като истинска лична победа. Да започнеш от нула в нова държава и то без да знаеш езика определено е предизвикателство, но малките победи и напредването с всяка следваща седмица му носят все повече увереност и го движат напред.

Приятелите завършват историята си с един съвет към всеки, който още се колебае да опита. „Направете първата крачка и кандидатствайте. Всичко останало е въпрос на време, а адаптацията идва естествено, когато попаднеш на правилното място и хора.“, казват те.