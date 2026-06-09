Най-важните новини за деня: 9 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 юни 2026 г.

КАТО БОРИСОВ И РАДЕВ: ЕМИЛ ДЕЧЕВ НЕ ИЗКЛЮЧВА ХИПОТЕЗАТА КАНДЕВ ДА ЗАПОЧНЕ ПОЛИТИЧЕСКА КАРИЕРА

Всяка смяна на главния секретар е голяма и бързо се усеща надолу по нивата в МВР. Лично аз мога да кажа, че с него работихме много добре. Изповядвам идеята, че за да могат хората да постигнат добри резултати, трябва да им се даде свобода и само закона да е над тях. Не съм ограничавал медийните му изяви и изявите му в социалните мрежи. Вчера му се обадих, за да го питам как е и какви са мотивите му за оставката. Той беше много развълнуван. Сподели, че му трябва време, за да говори. Не ми каза защо е взел това решение. Това каза бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев в ефира на Нова телевизия относно оставката на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

МРЕЖАТА ЗА "КРАЯ НА РАДЕВ" С "КЕН И КАПИТАН ПЛАНЕТА": САМО DARA Е ТОЛКОВА ПОПУЛЯРНА, КОЛКОТО КАНДЕВ

След като главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска министерството, мрежата прегря от коментари. Някои съзряха в хода му сигнал за сериозни проблеми в МВР, други го критикуваха заради това, че не пожела да навлезе в конкретика, а трети съзряха сигнал за оформяща се потенциална кандидат-президентска двойка.

ПРАЗЕН ЧЕК ЗА 3,8 МЛРД. ЕВРО: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ВДИГНАХА ТАВАНА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ

Правителството на Румен Радев получи "зелена светлина" в парламентарната бюджетна комисия за увеличение на лимита за нов държавен дълг с 3,8 млрд. евро, като мотивът на кабинета е необходимостта от финансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и осигуряване на ликвидност до постъпването на европейските средства.

НЯМА ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИ: ТОПЛОФИКАЦИИ И ЕРП-ТА ПОИСКАХА ПО-СЕРИОЗНО ПОСКЪПВАНЕ НА ПАРНОТО И ТОКА

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открити заседания за обсъждане на новите цени на парното в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г., както и за обсъждане на новите цени на тока в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. За топлинна енергия Комисията предлага среднопретеглено увеличение от 4,58 процента, а цената на електроенергията за бита е предложено да се повиши средно с 3 на сто от началото на следващия месец.

НЯМА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПО-НИСКИ ЦЕНИ НА ХРАНИ: ДРУГ Е ПРИНЦИПЪТ, ТВЪРДИ ЯВОР ГЕЧЕВ

Няма пряко договоряне с веригите, а призив за социална отговорност. Това е за минимум 6 месеца, някои от веригите ще поддържат инициативата "Кошница с грижа" за 1 година. Изричният ангажимент е това да не е за сметка на производителите, а за сметка на търговските печалби на веригите - благодарим. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и бивш земеделски министър Явор Гечев.

ГОРИВАТА, МОНОПОЛЪТ И КОНТРОЛЪТ: ОБЯСНЯВА ТРАЙЧО ТРАЙКОВ (ВИДЕО)

Ролята не един кмет на централен градски район - ролята на кмета е да го представлява като свой дом. Винаги трябва да стоят интересите на хората - това не е лунапарк за административно обслужване.

И ВОДАТА Е НЕЗАКОННА: НЕЛЕГАЛНИ СОНДАЖИ В “БАБА АЛИНО“

Два незаконни сондажа откриха екипи на няколко държавни институции в района на спорния комплекс “Баба Алино“ край Варна. Проверката беше разпоредена още вчера от областния управител на Варна Марио Смърков след сигнал на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов. По случая днес предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията в комплекса вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане. Това каза по БНТ директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров: "Ние извършихме вчера проверка на тези съоръжения. Бяха открити до момента две водовземни съоръжения – тръбни кладенци, като това е оборудвано и се използва.

ЦИК С НОВ СЪСТАВ: ГЕОРГИ ХОРОЗОВ СТАВА ПРЕДСЕДАТЕЛ, АННА АЛЕКСАНДРОВА И ВЯРА ТОДЕВА - ЧЛЕНОВЕ

Георги Хорозов от "Прогресивна България" е новият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) с 5-годишен мандат. Това стана ясно по време на консултациите за излъчване на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) във вторник между президентът Илияна Йотова с парламентарно представените партии. Разговорите преминаха при високо напрежение и правни спорове за квотното разпределение на партийните места в изборната комисия.

ДЯДОТО С БЪЛГАРСКИ МЕДАЛ: ВНУКЪТ СЪЗДАДЕ МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЗА ДА НАРИЧА ДЕЙЦИ КАТО НЕГО "ОКУПАТОРИ" (ДОКУМЕНТИ)

Собственикът на македонската и антибългарска телевизия Канал 5 Емил Стоименов има български паспорт от 29 юли 2020 година и Actualno.com разполага с цялата преписка от документи, които потвърждават това. Информация по темата се е появявала в публичното пространство и преди, но има прелюбопитни моменти от декларираната от Стоименов информация, с която е кандидатствал и е одобрен за българско гражданство.

ЗАЩИТАВАМЕ АЛБАНИЯ, МИСЛИМ ЗА БЪЛГАРИЯ. ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ СПАСИ ВЬОСА-НАРТА (ВИДЕО)

На 8 юни 2026 г. в София пред посолството на Албания се проведе протест в защита на местността Вьоса-Нарта - място, което съчетава лагуна, море, река, гори, пясъчни дюни и влажни зони. Дом е на над 34 000 зимуващи водолюбиви птици, включително фламинго и пеликани, както и на десетки застрашени видове растения и животни. Районът е признат за ключова територия за биоразнообразието и е под специална защита заради изключителната си екологична стойност.

ТРЪМП СЕГА НЕ МОЖЕ ДА НИ ВЗЕМЕ ПАРИ ЗА СЪВЕТА ЗА МИР, НО КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ" ОСТАВЯ ВРАТАТА ОТВОРЕНА

България не е ратифицирала Устава на Съвета за мир – спорната инициатива на американския президент Доналд Тръмп – и именно заради това не може да бъде задължена да допринася финансово към проекта. Това отговаря външният министър Велислава Петрова-Чамова на въпрос от депутата от „Демократична България“ Атанас Славов във връзка с медийни публикации, че Съветът за мир изпитва недостиг на средства за развитие на дейността си и е отправен призив за попълване на вноските от страните членки, както и призив за останалите държави да подкрепят финансово проекта по възстановяване на Газа и дейностите на ново преходно правителство в палестинския анклав.

БЪЛГАРИЯ СПИРА ВОЕННАТА ПОМОЩ С ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА

"На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия". Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинг, на който представи приоритетите и кабинета си.

ОРЪЖИЯТА ДА ГОВОРЯТ: ЛАВРОВ ПРИЗОВА, УКРАЙНА ИЗПЪЛНИ СЕРИЯ УНИЩОЖИТЕЛНИ УДАРИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Много позитивен" - такъв е бил разговорът между украинския президент Володимир Зеленски, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Зеленски съобщи резултата от разговора в профилите си в социалните мрежи – той е говорил с Уиткоф и Къшнър, докато е бил на летището в Кишинев на път за Лондон. "Обсъдихме перспективите (за мир) в контекста на срещата на върха на Г-7 и други събития през юни. Очертах данните, с които разполагаме, относно намеренията на Москва. Благодарен съм за думите на уважение към украинците и положителната оценка на позициите на Украйна (на фронта)", каза Зеленски.

ПРАВИЛНИЯТ КУРС ВМЕСТО ЧЕСТНИ ИЗБОРИ. КАК ЕС ГЛЕДА НА АРМЕНИЯ?

В Армения на 7 юни 2026 г. приключиха парламентарните избори, на които победа постигна действащият премиер Никол Пашинян и партията му "Граждански договор". Те получила 49,8% от гласовете. На второ място се класира "Силна Армения" на проруския милиардер Самвел Карапетян с 23,29%, а на трето – блокът "Армения" на близкия до Кремъл експрезидент (2000-2008 г.) Роберт Кочарян с приблизително 10%. И двата блока са открито проруски политически сили.

АНТИТУРСКИ СЪЮЗ? ИНДИЯ РАЗШИРЯВА ВЛИЯНИЕТО СИ ПО ЮГОИЗТОЧНИЯ ФЛАНГ НА ЕВРОПА

На 28 май арменският премиер Никол Пашинян наблюдава военния парад по случай Деня на републиката в Ереван. Сред представената техника особено внимание привлякоха индийски оръжейни системи - зенитни ракети Akash, реактивни системи Pinaka, радари Swathi, гаубици ATAGS и други образци на индийската отбранителна индустрия.