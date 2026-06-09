Директорката на НДК: Заплатата ми не е 14 000 евро

Изпълнителният директор на НДК Андриана Татарова коментира твърденията, че заплатата й достига близо 14 000 евро на месец, като заяви, че ръководството на Националния дворец на културата е действало изцяло в рамките на закона. Коментарът на Татарова идва дни, след като Министерството на културата изнесе данни за възнагражденията на ръководството на НДК. За 2025 година директорът на НДК е взел близо 201 хиляди евро, или по около 14 хиляди евро месечно. По данни на Министерството на културата сумата е 200 681,70 евро за година и 13 680,18 евро на месец. За 2025 година четиримата членове на борда на директорите са получили близо 305 хиляди евро, или всеки от тях – по 6 334 евро за месец.

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През 2023 година бордът на директорите е получил общо 103 792,25 евро, или по 2 162,33 евро на човек месечно. През 2024 година сумата е 157 989,19 евро, или по 3 291,44 евро на човек месечно. През 2025 година общата сума е 304 534,90 евро, или по 6 334,46 евро на човек месечно. Ръководството на НДК отговори, че месечните заплати не са в разрез със закона.

„Правото на отговор е нещо много важно в публичното пространство и аз съм тук, за да дам яснота колко е моята заплата и какво се е случило през този период, в който ние управляваме НДК“, заяви Татарова. Тя посочи, че е донесла разпечатки от фишовете си за заплата и твърди, че от назначаването ѝ през февруари 2024 г. до средата на септември 2025 г. е получавала възнаграждение „не повече от 3 000 и няколко лева“. „В края на 2024 година съм получавала 2 235 лева. В пъти по-малко от много служители в Националния дворец на културата“, каза тя.

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По думите ѝ НДК е търговско дружество, което се самоиздържа и не получава средства от държавния бюджет. „Това търговско дружество плаща данъци като всяко друго търговско дружество. Има огромен сграден фонд, който поддържа, и огромни разходи, които трябва да поема“, заяви Татарова.

Тя обясни, че възнагражденията на ръководството се определят съгласно нормативна методология. „Ние спазваме член 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, където изрично е упоменато възнаграждението на всички бордове, не само на нашия“, каза изпълнителният директор.

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Според нея с увеличаването на инвестициите в ремонти и поддръжка на сградата възнагражденията на ръководството дори са били намалени. „Колкото повече правихме ремонти и поддържахме сградата, толкова повече ни се намаляваше заплатата“, заяви тя.

Татарова подчерта, че НДК не получава държавни средства нито за поддръжката на сградата, нито за възнагражденията и осигуровките на служителите. „Държавата не ни дава един лев – нито за поддръжката на сградата, нито за възнагражденията, нито за социалните осигуровки“, каза тя.

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По отношение на разпространяваните в публичното пространство твърдения за възнаграждение от близо 14 000 евро месечно, Татарова не посочи точна сума, но заяви, че информацията не е вярна. „Не съм взела близо 14 000 евро. Не искам да влизам в този публичен спор“, каза тя. На въпрос дали възнаграждението ѝ е близко до посочената сума, тя отговори: „Не е близко до 14 000 евро.“

Татарова настоя, че ръководството не е определяло самостоятелно собствените си възнаграждения. „Ние спазваме закона. Не определяме нищо сами. Нито Съветът на директорите, нито аз като изпълнителен директор. Това се решава по методология“, подчерта тя.

Изпълнителният директор на НДК заяви още, че според нея атаките срещу ръководството са свързани с опити за придобиване на активи на дружеството. „Цялата атака срещу мен е от ден първи. Това е трета атака“, каза Татарова.