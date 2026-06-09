Мирчев: Спирането на оръжието за Украйна е стратегическа грешка

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев разкритикува остро заявеното от министъра на отбраната Димитър Стоянов намерение България да не предоставя повече въоръжение на Украйна. Според него подобен ход не представлява просто промяна във външнополитическия курс на страната, а носи сериозни рискове за националната сигурност.

В позиция, публикувана в социалните мрежи, Мирчев предупреди, че Европа се намира в процес на дълбока трансформация, предизвикана от руската война срещу Украйна. По думите му именно сега се изграждат нови механизми за обща европейска отбрана, съвместни поръчки за въоръжение, развитие на отбранителната индустрия и по-тясна координация между държавите членки.

Според депутата България рискува доброволно да се постави встрани от този процес. Още: България спира военната помощ с оръжия за Украйна

"Спирането на военната помощ за Украйна не е просто външнополитически завой. Това е стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България", заявява Мирчев.

Той отхвърля тезата, че помощта за Киев е акт на благотворителност, като подчертава, че изпратеното от България въоръжение е било компенсирано чрез Европейския механизъм за мир. По думите му страната вече е получила стотици милиони евро по тази линия, а българската отбранителна индустрия е реализирала продажби на оръжие и боеприпаси за над 6,5 млрд. евро.

Мирчев предупреждава, че отказът от участие в подкрепата за Украйна може да има политически последици за позициите на България в Европейския съюз.

"Когато една държава от ЕС казва: "Ние повече няма да участваме", тя не става по-миролюбива, а по-малко значима", посочва той. Още: Още милиарди за Украйна от НАТО: Подготовката е в ход

Според него в Европа вече се оформя ново разделение между държавите, които активно участват в изграждането на бъдещата архитектура на сигурността на континента, и тези, които предпочитат да останат встрани от процесите.

По думите му така наречената "Европа на две скорости" вече не се определя само от членството в Шенген или еврозоната, а и от готовността на отделните държави да поемат отговорност за сигурността на континента.

Мирчев смята, че в първата група ще попаднат страните, които участват в общите отбранителни политики, в индустриалните проекти за производство на въоръжение, в развитието на киберсигурността, логистиката и защитата на външните граници. Всички останали, според него, рискуват да останат в периферията на европейските решения.

"Опасността за България е огромна. Не защото ще изпратим или няма да изпратим няколко склада със стара съветска техника. А защото с такъв сигнал казваме на партньорите си да не разчитат на нас, когато става дума за най-важния въпрос - сигурността на Европа", заявява още Мирчев. Още: Орбан вече го няма и Унгария позволи бързи европейски доставки на оръжие за Украйна

Той предупреждава, че държавите, които не участват активно във формирането на европейската политика за сигурност, рискуват да бъдат изключени от ключови проекти, да загубят влияние при разпределението на ресурси и да останат извън процеса на вземане на стратегически решения.

Според Мирчев именно сега Европа се реорганизира и поема по-голяма отговорност за собствената си сигурност, а поставянето на България сред ненадеждните партньори би било сериозен удар върху дългосрочните интереси на страната.