Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас, открит в Шуменско

Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас, открит в област Шумен, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. ОЩЕ: Унищожиха танковия снаряд, открит в свищовско село

Специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от Базата за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти – Шумен, с ръководител майор Свилен Йосифов, е проучил, транспортирал и унищожил 76,2 мм корозирал артилерийски снаряд, без видима маркировка.

Боеприпасът е открит на вчера в крайпътна отводнителна шахта между Каспичан и село Енево. Унищожаването е извършено на учебния център „Дивдядово“ при спазване на мерките за безопасност. Военнослужещите са действали по заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната, допълват от пресцентъра на военното ведомство.

ОЩЕ: На пъпа на Берлин: Обезвреждат две бомби от Втората световна война, 22 хил. души са евакуирани

На 13 ноември миналата година корозирал снаряд беше открит в землището на село Стан, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. Силно корозирал снаряд бе намерен и в изоставена къща в село Драгоево, Шуменско, в началото на 2022 година.