Искат условна присъда за прокурор Сулев, разследвал Петьо Еврото

Софийска градска прокуратура поиска условна присъда за Константин Сулев, прокурорът от Софийска районна прокуратура, даден на съд заради обвиненията срещу Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов. Той е обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 г., при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.

Аргументите

Днес в Софийски градски съд се състояха пледоариите по делото срещу Сулев. Прокурор Йордан Петров поиска съдът да постанови присъда от две години с петгодишен изпитателен срок, като за същото време да му бъде забранено да заема магистратска длъжност. "Считам, че няма необходимост прокурор Сулев да изтърпява ефективно наказание", каза Петров.

Според държавното обвинение Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петьо Петров и Кристиян Христов, и е поискал задържането им. Също така конкретното разследване е било насочено към разкриване на престъпления от изключителната компетентност на Софийска градска прокуратура, но прокурорът е продължил работа по него, а не е трябвало, според Йордан Петров.

"Не твърдя, че Сулев е бил наясно с цялата схема, а че съзнателно е нарушил служебните си задължения", каза прокурор Петров, цитиран от БТА.

Адвокат Костадин Костадинов пледира, че неговият клиент е невиновен и поиска тричленният съдебен състав да го оправдае по повдигнатите обвинения. Действията на клиента ми са законосъобразни и правилни, добави той. Според него Константин Сулев не е нарушил служебните си задължения като е привлякъл като обвиняеми Христо и Петров и е бил компетентен да извърши съответните действия спрямо тях.

В последната си дума пред съда Константин Сулев заяви, че дали е имало или нямало доказателства преценява конкретният магистрат, на когото е разпределено делото. "Действал съм изцяло в рамките на закона. Моля да ме оправдаете по повдигнатите обвинения", каза Сулев.

Предстои по-късно днес съдът да се произнесе с присъда.