На пъпа на Берлин: Обезвреждат две бомби от Втората световна война, 22 хил. души са евакуирани

В самия център на Берлин днес се планира обезвреждането на две неизбухнали бомби от Втората световна война. Специалистите ще започнат тази сутрин с бомба в района Мите. Бомбата беше открита в река Шпрее близо до Фишеринзел, популярна туристическа дестинация. Според полицията около 10 000 души са били евакуирани от домовете си. Поради втора операция по обезвреждане, около 12 400 души в района Шпандау също са били принудени да напуснат жилищата си. Късно вечерта в четвъртък (18 септември) полицията в Мите установи 500-метрова забранена зона около мястото, където бомбата е открита, тъй като тя ще бъде обезвредена на място. Офицерите обходиха домовете, за да информират жителите.

Около полунощ Федералната служба за гражданска защита и помощ при бедствия издаде обществено предупреждение и призова всички да напуснат забранената зона.

Корабоплаването по Шпрее е спряно

След като всички са в безопасност, експертите ще могат да изследват бомбата под вода, заяви говорител на полицията.

Снимка Министерство на отбраната

Бяха предвидени спешни настанявания за хора, които не могат да останат при роднини или приятели. Според полицията, медицинските заведения не са засегнати от евакуацията.

В забранената зона влизат и посолства и сгради на парламента. Поради операцията улиците бяха затворени, а движението по линия U2 (Панкoв–Рюхлебен) е временно прекъснато.

Неизбухналата бомба беше открита по време на строителни работи при шлюза Мюлендам. След това беше спряно и корабоплаването по река Шпрее.

Сложността на операцията се увеличава заради налепите и тинята във водата, предават немските медии, цитирани от БГНЕС.

