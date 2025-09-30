Вече има марка с лика на великия Георги Калоянчев

Актьорите, които са ни накарали да мислим, които са ни разсмяли през сълзи, са наши будители и опазвайки паметта им от поколение на поколение, техните образи и роли, всъщност ние опазваме българския дух. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на валидирането на пощенска марка на тема "100 години от рождението на Георги Калоянчев".

Той постави печат за пускането в употреба на изданието заедно с директора на Сатиричния театър "Алеко Константинов" Калин Сърменов и художника Тодор Ангелиев.

"С тази марка отново и отново виждаме образа на Калоянчев в десетките превъплъщения, с които той караше зрителите да се смеят и да плачат. Но над всичко ще го запомним като актьора, който не играеше ролите, а живееше в тях, а чрез тях живееше и България", добави Караджов. Той обобщи, че тази марка е визуално продължение на посланието, което актьорът постави в своята автобиография "Жив съм, Ваш съм".

Темата за великите български актьори присъства в маркоиздаването вече повече от 80 години. През 2022 г. почетохме 100 години от рождението на Стоянка Мутафова. Миналата година – Апостол Карамитев и Радой Ралин. А сега – Георги Парцалев и Георги Калоянчев. "Все имена, пред които се прекланяме. Все гласове, които продължават да звучат", каза още вицепремиерът.

В церемонията участваха театрални актьори, роднини и почитатели на Георги Калоянчев.