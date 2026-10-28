Най-важните новини за деня: 28 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 октомври 2026 г.

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ПРОВАЛИ ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЙОТОВА И ПЕТРИЧКИЯ ЕСКОБАР

За трети пореден път Народното събрание не успя да събере кворум за провеждане на извънредно заседание, на което трябваше да бъдат изслушани представители на институциите по два случая - палежа на антени за сателитната система Starlink край село Плана и помилванията на президента Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, и Динко Господинов, с прякор Динко Лудия.

ЙОТОВА СЕ ПРИТЕСНИ, ЧЕ АКО ЗАГУБИ, ПАДА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РАДЕВ (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова, която в ролята си на кандидат за държавен глава поведе с под 3% преднина на първия тур, видя сценарий, при който нейна загуба срещу Андрей Гюров би дала възможност на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да свалят правителството на Румен Радев. Това се разбра от нейно изявление във Велико Търново преди балотажа на 1 ноември - там се включи и самият премиер, който да я подкрепи.

НОВА АТАКА В ЧЕРНО МОРЕ! КОНТЕЙНЕРОВОЗ Е УДАРЕН КРАЙ НОС КАЛИАКРА (ВИДЕО)

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния. Информацията беше потвърдена от Министерството на отбраната.

ОКОЛО 700 КОНТЕЙНЕРА НА БОРДА: ПОРАЗЕНИЯТ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПОТЪНАЛ (ВИДЕО)

Всичките 18 членове на екипажа на контейнеровоза CONTSHIP JET, поразен при атака с морски дронове в Черно море край българското крайбрежие, са в безопасност. Това съобщи Министерството на транспорта.

РАДЕВ ЯДОСА РУМЪНИЯ СЛЕД КОСВЕНО ОБВИНЕНИЕ КЪМ БУКУРЕЩ ЗА АТАКИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ

Според българския министър-председател Румен Радев Румъния е косвено виновна за нападенията срещу търговски кораби в Черно море, предаде Euronews Romania. Думите на Радев вероятно са по повод интервю на румънския президент Никушор Дан за Bloomberg, в което той осъди руските атаки в Черно море, но призна, че на Румъния ще й отнеме време да предостави конкретни доказателства, че те идват от Русия, но и че опитът на Букурещ показва, че през последните месеци дроновете, които нахлуват във въздушното пространство на северната ни съседка, са именно руски.

ГЕОРГИ ПРОДАНОВ: ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА СЪОБЩАВАТ ЗА ДРОНОВЕ В ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО (ВИДЕО)

Вече трябва да съобщават за дронове в прогнозата за времето. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател Георги Проданов. Поводът - поредният удар с дронове по кораб край бреговете на България в Черно море, този път близо до нос Калиакра. Политологът отговори на въпроса как тези удари отекват в политическия живот в България и сред електората в навечерието на балотажа за президентския пост между Андрей Гюров и Илияна Йотова: “Това е поредният дрон, вече могат да ги дават и с прогнозата за времето очакванията за дронове. Мисля, че вече не е определяща тема. Тя е доказваща това, че правителството ни продължава да няма ясен отговор въобше защитена ли е България. И най-важното за ситуацията с дроновете, колкото и пъти да се повтаря, е далогът между управляващи и управлявани. Т. е. какви послания излъчва кабинетът на Радев към българските граждани. Още: Андрей Гюров към Радев: Как осигурихте мира, когато допуснахте войната до бреговете ни? Стига вече отчаяни лъжи!* (ВИДЕО

БЪЛГАРИЯ ОЧАКВА ГЕРМАНИЯ ДА НИ ПРЕДАДЕ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ: РАДЕВ ОБЯСНИ ЗАЩО Е МЪЛЧАЛ ЗА ПАЛЕЖА НА АНТЕНИТЕ НА "СТАРЛИНК"

Премиерът Румен Радев обясни пред медиите в парламента защо е мълчал толкова време за палежа на антени "Старлинк" южно от София. Той потвърди, че извършителите (предполагаемите, защото не са осъдени) са задържани в Германия. "Ако бяха службите и МВР споделили имената на тези извършители, те щяха да избягат от държавата, в която се намираха. Понякога е нужно търпение, за да може да заловим извършителите", заяви министър-председателят. Очаква се те да да бъдат предадени от Германия на българските власти, като става дума за немски гражданаи, които са извършили подобно деяние на територията на друга държава-членка на ЕС на 18 октомври.

РАВНОСМЕТКАТА: ПУТИН МЪЧИ 1,5 ЧАСА НОРВЕЖКИЯ И ФИНЛАНДСКИЯ ЛИДЕРИ С ФАНТАЗИИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНОТО СЛАВЯНСТВО

По време на телефонния разговор вчера с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре Владимир Путин отново не е говорил по същество, а се е разпрострял в протяжна и отегчителна лекция по средновековна славянска история. За това стана ясно от материал на The ​​Financial Times, който се позовава на трима запознати източника. Така разговорът, който първоначално било планирано да протече за по-малко от половин час, набъбнал до час и половина, в които двамата европейски лидери били принудени да слушат локумите на Путин.

НОВИТЕ ПОДИГРАВКИ НА ПУТИНОВА РУСИЯ КЪМ ЕВРОПА И ТРЪМП ЗА МИРА В УКРАЙНА: ОТ "А" ДО "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не съм видял още конкретен запис, но съдейки по всичко не виждам нищо ново – това показва желанието на европейците да влязат в преговорния процес, но с какви позиции е големият въпрос. Не виждаме промяна в подхода на Европа да осъжда Русия за агресията и да игнорира защо започна всичко". Тези думи на руския външен министър Сергей Лавров след разговора на руския диктатор Владимир Путин с премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре и с президента на Финландия Александър Стуб показват ясно, че Кремъл няма намерение да търси скорошен мир в Украйна. Този разговор, поне съгласно излязлото досега, се превърна в поредната пародия предвид твърдата позиция на Путин как Украйна като западна пионка го застрашава.

НАТИСК ОТ САЩ ДА КУПУВАМЕ ТЕХЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ ОТ ГРЪЦКА ФИРМА? ОФИЦИАЛНО СЕ РАЗБРА ИМА ЛИ МЕМОРАНДУМ

Държавното дружество "Булгаргаз" не е сключвало меморандум и не е подписвало договори с гръцка компания, за която The Wall Street Journal твърди, че бившата посланичка на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл е лобирала пред българските власти, потвърдиха от Министерството на енергетиката. На 25 септември 2026 г. американското издание публикува разследване, посветено на дейността на тогавашния посланик в южната ни съседка и контактите ѝ с представители на гръцката фирма Aktor Group. Твърдеше се, че тя е упражнявала натиск върху България и други балкански държави да закупят американски втечнен природен газ (LNG) чрез тази конкретна гръцка компания.

КОЙ УЧАСТВА ВЪВ ВЕЛЧОВАТА ЗАВЕРА В ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ: КОМЕНТАР ИЗВИВАТ ЛИ РЪЦЕТЕ ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ

Ако има Велчова завера в определяне на цените на храните, то кой участва в нея? Няма необосновано увеличение на цените на храните в България. Над 13 000 проверки на веригите показват, че в 9 от 10 случая проблемът с високите цени не е при търговеца. Това заяви Николай Вълканов от Сдружение "Модерна търговия" пред bTV. Още: Да не сме луди - ако можеше, цените щяха да са по-ниски: Реакция на Сдружението за модерна търговия

"НЕ СМЕ В КОМУНИСТИЧЕСКИ КОМИТЕТ ПО ЦЕНИТЕ“: АСЕН ВАСИЛЕВ КАЗА КАКВА Е ФОРМУЛАТА СРЕЩУ ПОСКЪПВАНЕТО

Важният въпрос е крайния ефект от действията на правителството - дали ще има по-ниски цени за българските граждани, дали ще има наложени глоби, ако наистина има надценки. Ако се приеме едно бракувано законодателство с възможности за много големи глоби, грижата ще бъде като тая кошница - леко празна и в крайна сметка цените ще вървят нагоре. Това каза председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия, който влезе в студиото с празна „Кошница с грижа“.

ФРАНЦИЯ: БЕДСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДСТОИ

Франция е във финансова криза. Това е ясно. Не е толкова ясно обаче защо точно се случва това.

ПЪТЯТ КЪМ ВЪРХА И ПОСЛАНИЯТА, КОИТО ОСТАВЯМЕ СЛЕД СЕБЕ СИ: МИХАЕЛА МАРИНОВА ПРЕД ACTUALNO.COM (ВИДЕО)

На 28 ноември 2026 г., като част от есенното издание на обичания фестивал „Салон на изкуствата“ в Националния дворец на културата, любимата на публиката Михаела Маринова ще се качи на сцената на Зала 1, за да направи поредната си стъпка напред.