Временно спират ферибота Оряхово - Бекет

02 октомври 2025, 06:38 часа
Фериботната линия Оряхово - Бекет преустанови временно работа заради ниско ниво на река Дунав, съобщават на сайта си от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР. ОЩЕ: Заради силен вятър: Временно спират ферибота Оряхово - Бекет

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния. От "Гранична полиция" напомнят, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

На границата с Република Турция трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" е интензивен на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония и с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

