"Останете живи заради близките си": Съмнителна пратка за всеки от семейството на Благо Коцев (СНИМКИ)

Семейството на арестувания варненски кмет Благомир Коцев е получило съмнителна пратка от четири кутии с пури в семейния си ресторант, като на тях е пишело "Останете живи заради близките си". Донесъл я малолетен, който обяснил на служител в семейния ресторант, че пратката е за сестрата на Коцев - Биляна, която обаче не пуши пури. Това алармират от "Продължаваме промяната" във "Фейсбук". Те се позовават на експерти, според които това е заплаха за живота на близките на варненския кмет.

В закона са формулирани 14 предупредителни надписа за рисковете от пушенето. Само един от тях съдържа тези думи - "останете живи".

Тези 4 кутии пури са колкото са възрастните от семейството на Коцев. Те са и колкото са децата в семейството, отбелязват в съобщението си от "Продължаваме промяната".

"Пратката идва дни след известни събития и дни преди други, предстоящи, важни събития. Може би затова и криминалният ум, който е сътворил това послание, е толкова изобретателен. Подозираме, че заплахата за живота ни не е нито случайна, нито се прави в случайно време", посочват от партията и обещават, че ще осветяват всяка заплаха и няма да спрат да се борят за Благомир Коцев, дори да им изпратят цял ТИР с пури. ОЩЕ: EUObserver: България и правосъдието ѝ са следващото главоболие на Европа

Има сигнал

След разговор с адвокат, от формацията са подали сигнал в 2 РПУ, където са прекарали над 4 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 144, ал. 3 от НК за закана за убийство, а извършителят вече се издирва.

Арестът на Коцев и отзвукът от него

Припомняме, че варненският кмет Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. Причината беше сигнал на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

До момента той продължава да е в ареста, което предизвика протести във Варна, но и в столицата, които прераснаха срещу цялата правосъдна система.

Междувременно група евродепутати от "Обнови Европа" поискаха спиране на плащанията за България, заради ареста на Коцев.

Наскоро от "Продължаваме промяната" дори коментираха, че кметът на Варна е сред потенциалните имена на кандидати за президент на демократичната общност на предстоящите избори през есента на 2027 г. ОЩЕ: "Със сигурност има възможност": Благомир Коцев е потенциален кандидат за президент на ПП-ДБ