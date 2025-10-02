"Днес заваля. Надявам се това за известно време да реши проблема с водата. Надявам се Пеевски да не си припише падането на дъжд", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че най-важните приоритети за правителството са цените и водата. Думите му идват на фона на жълтия код в страната за обилен дъжд и студ, което пък е добре на фона на сушата това лято и безводието на много места в страната.

Цените

В тази връзка той напомни и позицията на "Да, България", че сайтът за цените на правителсвото, е неизползваем.

"ГЕРБ и мнозинството направиха всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси. Продуктовите такси отиват в джоба на Таки. Вчера управляващото мнозинство обслужи Таки", смята още Божанов. ОЩЕ: Чака ни санкция от ЕС: Манол Генов за рисковете от намаляване на продуктовите такси

Припомняме, че от "Да, България" отдавна говорят срещу вдигането на продуктовите такси, като те дори имат законодателна инициатива в тази посока. Те обвързват темата с Христофорос Аманатидис - Таки, като дори го наричат седми премиер. Думите бяха на Ивайло Мирчев от вчера, като според него първо са били трима (Желязков, Борисов и Пеевски), после петима (Желязков, Борисов, Пеевски, Зафиров и Слави Трифонов), шест с Томислав Дончев, а седмият според тях е Таки. ОЩЕ: ДБ настоява за боди камери в ДАИ и вижда седми премиер в Таки

"София предстои да плати над 1 млрд. за боклук, тъй като Таки в почти всички поръчки, искаме да призоваме кмета да спре да анулира търговете в момента и да се проведат нови за тези зони, които са извън прогнозната цена на Столична община", призова междувременно Ивайло Мирчев.