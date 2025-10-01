Заради ремонт: Въвеждат временна организация на движение в два участъка от АМ "Тракия"

На 6 октомври, от 7 ч. до 19 ч. движението в два участъка всеки с дължина по около 300 метра - при 301-и и 303-и км, на АМ „Тракия“ в платното за Бургас ще се осъществява само в изпреварващата лента за краткотрайни ремонти на настилката. При изпълнение на дейностите по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната.

Още: Заради ужасния трафик по "Тракия": Ново правило от АПИ къде може да се шофира

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Още: Ремонт на АМ "Тракия" доведе до километрични задръствания и изнервени шофьори

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: Внимание шофьори: Ремонт затваря три участъка от АМ "Тракия" към Бургас