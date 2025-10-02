Араби кръжат около Сангаре, нападателят на Левски се готви за трансфер

Няколко арабски клуба са набелязали един от основните футболисти на Левски – Мустафа Сангаре. Това съобщи изданието „Africafoot“. Имената на заинтересованите отбори не се споменават, но е ясно, че са от елита на Саудитска Арабия. Според информациите се очаква в следващите седмици въпросните тимове да подготвят своите оферти и опитат да привлекат национала на Мали по време на зимния трансферен прозорец.

Наскоро Левски отказа 1 млн. евро за Сангаре

Самият Сангаре също е готов да опита късмета си зад граница. Централният нападател ще изкара есенния полусезон в Левски, но се надява през зимата да смени клубната си принадлежност. В последните месеци към тарана има сериозен интерес от редица отбори. Наскоро стана ясно, че ръководството на „сините“ е отказало 1 милион евро за правата на Мустафа Сангаре. Сумата е била предложена от тунизийския гранд Есперанс.

Нападателят има 4 гола в 13 мача този сезон

Мустафа Сангаре играе в Левски от лятото на 2024-та, когато бе привлечен от третодивизионния португалски Варзим. Тогава „сините“ платиха около 150 хиляди лева за правата му. През този сезон централният нападател е изиграл общо 13 двубоя за българския гранд във всички турнири. В тях той се е отчел с четири попадения и една асистенция. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на малийския национал е около 1 милион евро.

