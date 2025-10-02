Войната в Украйна:

Араби кръжат около Сангаре, нападателят на Левски се готви за трансфер

Араби кръжат около Сангаре, нападателят на Левски се готви за трансфер

Няколко арабски клуба са набелязали един от основните футболисти на ЛевскиМустафа Сангаре. Това съобщи изданието „Africafoot“. Имената на заинтересованите отбори не се споменават, но е ясно, че са от елита на Саудитска Арабия. Според информациите се очаква в следващите седмици въпросните тимове да подготвят своите оферти и опитат да привлекат национала на Мали по време на зимния трансферен прозорец.

Наскоро Левски отказа 1 млн. евро за Сангаре 

Самият Сангаре също е готов да опита късмета си зад граница. Централният нападател ще изкара есенния полусезон в Левски, но се надява през зимата да смени клубната си принадлежност. В последните месеци към тарана има сериозен интерес от редица отбори. Наскоро стана ясно, че ръководството на „сините“ е отказало 1 милион евро за правата на Мустафа Сангаре. Сумата е била предложена от тунизийския гранд Есперанс.

Нападателят има 4 гола в 13 мача този сезон 

Мустафа Сангаре играе в Левски от лятото на 2024-та, когато бе привлечен от третодивизионния португалски Варзим. Тогава „сините“ платиха около 150 хиляди лева за правата му. През този сезон централният нападател е изиграл общо 13 двубоя за българския гранд във всички турнири. В тях той се е отчел с четири попадения и една асистенция. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на малийския национал е около 1 милион евро.

