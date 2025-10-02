Новият треньор на младежите: „Винаги съм си поставял максимално високи цели“

След като пое ръководната роля на младежкия национален отбор от Александър Димитров, Тодор Янчев постави високи цели както пред себе си, така и пред отбора. Неговият дебютен мач начело на България U21 ще бъде изключително тежък. На 10 октомври младежите гостуват на Португалия, които са големият фаворит в квалификационната група за Евро 2027. Пред канала на Българския футболен съюз Тодор Янчев каза:

Тодор Янчев иска и играчите да са максималисти

„Винаги съм си поставял максимално високи цели и като играч, и като треньор. За краткото време, в което работих като старши треньор, имам трето място и финал за Купата на България. Ще искам и играчите да са максималисти. Да, групата ни е трудна. Наясно съм, че имаме тежък мач в Португалия, а след това приемаме Чехия, лесни съперници няма“. Асистент на Янчев ще бъде Стойчо Младенов-младши. В щаба намират място още Християн Христов, който ще бъде анализатор, Стоян Колев – треньор на вратарите, кондиционен специалист ще бъде Светлин Спасов, а Васил Цветков ще работи със системата Brain.

Янчев няма да променя почти нищо

„Наистина има разлика (б.а с досегашната му работа). Това е предизвикателство, от което имах нужда. С радост приех поканата на президента Георги Иванов и техническия директор Кирил Котев, благодаря за доверието. Имаме много добри младежи, които се надявам да ги развием още по-добре и да ги подготвим за първия отбор. Александър Димитров ме въведе в процеса, даде ми насоки.

Нашата работа ще бъде зависима, разбира се, първият отбор е с приоритет. Промени няма да правим кой знае колко много. Схемата и начинът на игра ще се запазят. Имаме няколко дни, в които да изчистим определени детайли“, завърши Тодор Янчев. Преди да поеме младежкия национал, той водеше Ботев Враца. Беше начело и на ЦСКА 1984 и на Спортист Своге, а преди това беше асистент в ЦСКА.

