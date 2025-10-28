Войната в Украйна:

Всеки трети нарушител на средната скорост у нас е с чуждестранна регистрация

28 октомври 2025, 16:29 часа 562 прочитания 0 коментара
За точно месец в МВР са постъпили 33 288 записа с нарушения на камерите на тол управлението за превишение на средната скорост, от които близо 1/3 или точно 13 775 са на регистрационни номера с чуждестранен произход. Това става ясно от отговор на вътрешния министър Даниел Митов на въпрос по парламентарен контрол на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов, показва справка на Actualno.com.

Иначе според данните на системата най-много са нарушенията на Северната скоростна тангента - близо 15 000. Последвана от Телиш - мястото, където през март загина 12-годишната Сияна, както и отсечката Радиново - Цалапица с 4500 скоростни нарушения. 15 шофьори са заснети да карат със средна скорост над 200 километра в час. Голяма част от тях - по магистрала „Тракия“.

Рекордьорът е минал със средна скорост 248 километра в час. На същия пътен участък са засечени и шофьори с 223 и 222 километра в час средна скорост. На последната Формула 1 победителят Ландо Норис кара със средна скорост 257 километра.

Снимка: БГНЕС

„Хората могат да си представят какви мотиви трябва да има човек, за да възприема пътя като писта за Формула 1. Това е засечено на „Тракия“ – на отсечка, където асфалтът е нов, ремонтиран. Прав участък, който позволява високи скорости. Това не позволява на водачите да си представят, че са участници от най-висок клас“, коментира инж. Олег Асенов, директор на Националното тол управление. От там уточняват, че до края на другия месец се очаква 80 отсечки да измерват средна скорост.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
МВР Пътни нарушения Даниел Митов ТОЛ система средна скорост
