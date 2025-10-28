Всеки трети нарушител на средната скорост у нас е с чуждестранна регистрация

За точно месец в МВР са постъпили 33 288 записа с нарушения на камерите на тол управлението за превишение на средната скорост, от които близо 1/3 или точно 13 775 са на регистрационни номера с чуждестранен произход. Това става ясно от отговор на вътрешния министър Даниел Митов на въпрос по парламентарен контрол на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов, показва справка на Actualno.com.

Иначе според данните на системата най-много са нарушенията на Северната скоростна тангента - близо 15 000. Последвана от Телиш - мястото, където през март загина 12-годишната Сияна, както и отсечката Радиново - Цалапица с 4500 скоростни нарушения. 15 шофьори са заснети да карат със средна скорост над 200 километра в час. Голяма част от тях - по магистрала „Тракия“.

Рекордьорът е минал със средна скорост 248 километра в час. На същия пътен участък са засечени и шофьори с 223 и 222 километра в час средна скорост. На последната Формула 1 победителят Ландо Норис кара със средна скорост 257 километра.

Снимка: БГНЕС

„Хората могат да си представят какви мотиви трябва да има човек, за да възприема пътя като писта за Формула 1. Това е засечено на „Тракия“ – на отсечка, където асфалтът е нов, ремонтиран. Прав участък, който позволява високи скорости. Това не позволява на водачите да си представят, че са участници от най-висок клас“, коментира инж. Олег Асенов, директор на Националното тол управление. От там уточняват, че до края на другия месец се очаква 80 отсечки да измерват средна скорост.

