ВСС с изтекъл мандат вече няма право да назначава

След близо два часа дебати Народното събрание окончателно прие въвеждането на мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет (ВСС), когато той е с изтекъл мандат, какъвто е настоящият състав. Промяната е част от измененията в Закона за съдебната власт и е сред малкото текстове, представяни като съдебна реформа, които бяха подкрепени от парламентарното мнозинство.

Решението идва непосредствено след действията на двете колегии на ВСС през последните дни. Освен че назначиха като младши съдия и младши следовател синовете на членовете на съвета Огнян Дамянов и Йордан Стоев, кадровиците предприеха и други назначения, размествания и разкриване на нови щатни бройки.

С приетите промени ВСС, чийто мандат изтече още през 2022 г., вече няма да може да назначава, повишава и премества съдии, прокурори и следователи, нито да избира административни ръководители в съдебната система. Още: Директорът на следствието вече няма да е заместник главен прокурор

Още промени

Депутатите приеха и друго ограничение, продиктувано от настоящата ситуация. Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и главният прокурор, заемали тези постове през предходния мандат на ВСС, няма да могат да бъдат избирани за членове на новия състав на съвета. Забраната обхваща и лицата, които изпълняват тези функции временно.

На практика текстът засяга изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, както и настоящия временно изпълняващ длъжността главен прокурор Ваня Стефанова, която беше избрана за заместник по времето на Сарафов.

Промени бяха приети и по отношение на избора на професионалната квота във ВСС. Предвижда се отчитането на резултатите да се извършва при онлайн видеозаснемане и пряко излъчване, по аналогия с публичността при националните избори. Още: Предложение: ВСС да не бъде постоянно действащ орган

Дебатите в пленарната зала преминаха на фона на критики от опозицията, според която "Прогресивна България", с подкрепата на ГЕРБ и ДПС, последователно отхвърля предложенията за по-съществени промени в Закона за съдебната власт и свежда реформата единствено до ограничени промени, свързани с избора на нов Висш съдебен съвет.

Работата по окончателното приемане на останалите текстове от измененията в Закона за съдебната власт ще продължи в петък.