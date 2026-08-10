Отново проблеми с движението по АМ "Тракия" на 2 места в следващите дни

В разгара на летния отпускарски сезон се задават нови затруднения с движението по една от най-ключовите магистрали у нас - "Тракия".

От пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че до 13 август заради премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще бъде променена организацията на движението в участъци от „Тракия“ в областите София и Сливен.

Днес от 6:30 до 13:00 ч. за почистване на растителност в района на Ихтиман (от 46 до 56 км) в платното за София ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата.

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От 11 до 13 август между 8:00 и 17:00 ч. за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката от 229 до 255 км на АМ „Тракия“ поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км – в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите временно ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата.

Бъдете внимателни

От АПИ апелират водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, ккато и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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