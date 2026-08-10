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МВР с фокус върху сатанинските профили в социалните мрежи: Демерджиев с важни думи към родителите

10 август 2026, 13:36 часа 944 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВР с фокус върху сатанинските профили в социалните мрежи: Демерджиев с важни думи към родителите

МВР прави всичко необходимо и възможно да наблюдава и документира форма на агресия в социалните мрежи, за да не се стига до случаи като убийството на Георги Кузев в Пловдив. В работата е включена и ГДБОП и дирекция "Киберпрестъпност", сатна ясно от думите на вицепремиера и вътрешен министър Иван Демерджиев пред журналисти. Вътрешният министър обаче заяви, че МВР не може да замести всички системи в държваата, в това число образованието и семейното възпитание. 

Призив към родителите

В тази връзка министърът на вътрешните работи отправи призив към родителите. 

"От сравнително невинни заплахи и намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо. Нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае и да се опита да участва в тяхното възпитание", каза още Демерджиев. ОЩЕ: Как "добро дете, от добро семейство" се превръща в чудовище: Ужасът, че всички бъркаме

Демерджиев коментира и така наречените "ловци на педофили", на които убийците на Георги са подражавали по данни на МВР.  

"Не толерираме подобни прояви, не може по този начин ние да се борим с престъпността. Има си органи и структури в държавата. Ще разгледаме всеки сигнал", категоричен е вътрешният министър. 

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Попитан дали управляващите обсъждат забрана за социалните мрежи в България, каквото предложение направиха от ГЕРБ в 52-ото Народно събрание, Демерджиев отговори: "Обсъждаме всички възможни мерки не само в тази сфера. Със сигурност ще направим подробен анализ и ако сметнем, че подобни мерки са работещи, ще ги предложим".

Убийството на Георги

Министърът обяви, че по случая с убийството на Георги са заловени още хора с подобни профили.

"В този случай говорим за 10 човека, които сме задържали, от там нататък се е стигнало до повдигане на обвинение на 6 от тях", каза още Демерджиев. 

Той е потресен от убийството в Пловдив. "Да посегнеш на такъв човек по подобен начин, абсолютно нехуманно и недопустимо. Не мога да си обясня това при едно нормално възпитание", посочи още Демерджиев. ОЩЕ: Заплахи с кастрация и опит да нарисуват свастика: Съдия Минев с ужасяващи подробности за жестокото убийство в Пловдив

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МВР Пловдив убийство Георги Кузев Иван Демерджиев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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