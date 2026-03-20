"Вървим към джапанките": Проф. Георги Рачев определи времето през март като безлично

Вървим към джапанките, но след два месеца. Идва пролетта. Не си спомням кога за последно Баба Марта ни е предлагала такова безлично време – без студ, дъжд, сняг. Има една закачка след 26-27 март с вероятност за дъжд. Но март си отива брутално сух. Тази прогноза за времето направи климатологът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Първа пролет със снежинки? Проф. Георги Рачев с хладна прогноза за времето

"Сутринта към 5 часа никъде в България не валеше. Не е чак толкова студено. А денят вече е 12 часа и 3 минутки и всеки ден расте с 3 минути", каза той

По думите му времето ще остане сравнително хладно, като затоплянето ще дойде след четвъртък (26 март). "Понеделник-вторник ще е хладно на Балканите", прогнозира Рачев.

Времето днес

В петък ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по Черномоерието около 4 и 6 градуса, в София – около 1 градус.

Максималните ще са между 7 и 12 градуса, в София 6-7 градуса.