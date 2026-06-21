Слънцето в НДК да изгрее, защото фениксът отново е в пепелта: Бивш председател на Съвета на директорите разкри съмнителна обществена поръчка

„Нямам никакъв личен мотив към НДК и ръководството. Време е слънцето в НДК да изгрее, защото фениксът отново е в пепелта. Цикличността на проблемите в НДК говори за много нередности“. Това заяви бившият председател на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков пред bTV. Още: Казусът с НДК и заплатата на директора: Ето точните цифри на възнагражденията в управата (ДОКУМЕНТ)

Проблемът

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По думите му не става въпрос за нередности в обществена поръчка, а трябва ли да се дават 12 млн. евро за информационна система за LED дисплей. Трябва ли да бъде направена билетна система за милиони от нулата. Никой в съвременния свят не прави билетни системи от нулата, посочи Велков.

Той недоумява как ще се прави информационна система за милиони, а седалките в зала 1 на НДК са проядени от дървеници.

Според него НДК е с нелегитимен директор. Първата компания, която печели обществената поръчка за информационната система за LED системата, предлага услуги на директор на НДК още преди да стане директор на най-големия конгресен център у нас, изтъкна Велков, съзирайки конфликт на интереси на Адрияна Татарова.

Според Велков НДК с цялото си поведение изкривява пазара. НДК е един непазарен и некоректен играч в момента, критикува той.

Припомняме, че НДК е на загуба от близо 49 милиона евро. На фона на това месечната заплата на изпълнителния директор Адрияна Татарова е около 13 680 евро за 2025 година. Тези данни бяха изнесени от министърът на културата Евтим Милошев. "НДК има структурен финансов проблем, текуща загуба, натрупана през годините и намаляваща капиталовата база. Тези загуби обезценяват активите на дружеството - самият сграден фонд на НДК", заяви Милошев.

Той уточни, че спрямо 2024 г. загубата през 2025 година се увеличила с 502%. По отношение на търговските вземания Милошев каза, че няма подобрение в събираемостта им, направена е обезценка на близо 1 милион евро, т.е. - описани са като несъбираеми, по думите му.

Културният министър предостави и информация за заплатите на петчленния състав на Съвета на директорите на НДК, като един от тях е изпълнителният директор Татарова.

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