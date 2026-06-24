20 години Национална мрежа за децата: Постиженията, предизвикателствата и следващите задачи - във фокуса на Годишната среща на организацията

Над 200 специалисти, деца и младежи от близо 80 организации - членове на Национална мрежа за децата (НМД), както и активисти, съмишленици, представители на бизнеса и институциите, ще се включат в Годишната среща на организацията от 25 до 27 юни в София.

През 2026 г. Национална мрежа за децата отбелязва 20 години от своето създаване. По повод юбилея участниците ще си припомнят как и от кого са положени основите на НМД и кои са най-знаковите моменти от историята на НМД, която днес е най-голямото обединение на организации, работещи за правата и благосъстоянието на децата.

Екипът ще отчете най-значимите успехи, победи и предизвикателства пред НМД през последните две десетилетия, както и свършеното от организацията за изминалата 2025 г. Тематични работни групи в рамките на форума ще очертаят следващите застъпнически приоритети, по които Мрежата ще работи. В рамките на събитието за първи път ще бъде представена книгата "Енциклопедия на детските организации в България", която проследява повече от 150 години история. Книгата включва информация за над 600 организации, инициативи, личности и граждански активисти, допринесли за развитието на детските политики и защитата на правата на децата в България. Всички средства от продажбата на енциклопедията ще бъдат насочени към проекта "Къща на децата", който стартира тази година.

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Всеки участник в Годишната среща 2026 ще има възможност да сподели своя опит, успехи и предизвикателства, да научи повече за работата на различни организации, да открие нови партньори и съмишленици и да си тръгне с вдъхновение и нови идеи за действие.

По традиция, на Годишната среща ще се проведат редовните избори за Управителен и Контролен съвет на Мрежата.

И тази година събитието се провежда с изключителната подкрепа на децата и младежите от програма "Мегафон" на Национална мрежа за децата.

За Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е най-голямото у нас обединение на над 130 граждански организации и активисти, които работят в полза на децата в България. Повече от 200 хиляди български деца и над 100 хиляди семейства годишно получават подкрепа от нашите организации и професионалисти.

Повече информация ще откриете в официалния сайт на Национална мрежа за децата.