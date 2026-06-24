Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Държавата с предварителни данни защо Черноморието е замърсено с мазут

24 юни 2026, 13:49 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Държавата с предварителни данни защо Черноморието е замърсено с мазут

"Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването по Черноморието да е свързано с дейността на плавателни съдове, както и в резултат на стари отлагания от нефтопродукти". Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за Actualno.com, след като им зададохме въпроси във връзка със засечените мазутни замърсявания във водата и на плажовете в Ахтопол, Синеморец, къмпингите "Делфин", "Корал" и други по Южното Черноморие.

Попитахме какъв е източникът, ще бъде ли организирано почистване със съответните специални вещества в морето, откога министерството наблюдава петната по крайбрежието и какви мерки са предприети до момента.

Прочетете най-задълбочения ни материал по темата до момента: Съмнителен кораб край бреговете ни: Какво знаем за мазутните петна по Южното Черноморие? (САТЕЛИТНА СНИМКА).

Първите сигнали - в района на Бургас на 18 юни

От ведомството ни отговориха, че първите сигнали за замърсявания с мазутни топчета и нефтопродукти по Българското Черноморие се получават в РИОСВ – Бургас от 18 юни. Вече са получени десетки сигнали към РИОСВ в Бургас и Варна, както и Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна. Много от получените сигнали са за едни и същи места на замърсявания по плажната ивица, които се проверяват от регионалните органи на МОСВ в рамките на техните компетенции. Повечето сигнали са за района на юг от Бургас, посочват от министерството.

Още: Според Алибегов дори има ръст на туристите: Нарочно снимат курортите нощем, за да изглеждат празни

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

От РИОСВ – Бургас миналата седмица са извършени 3 проверки по получените до 19.06.2026 г. сигнали. Установено е наличие на мазутно замърсяване на плаж „Лозенец“ в с. Лозенец и на плаж „Аркутино“. За установените замърсявания са дадени предписания на общините и концесионерите за незабавно почистване на плажната ивица, като се извършват проверки дали това е направено, добавят от МОСВ.

Снимка: Getty Images

Вече има почистени плажове

По предварителна информация - от РИОСВ-Бургас вече са почистени плажове в района на Царево, Приморско и Синеморец.

Извършват се проверки в Созопол, Поморие и Несебър за това дали са изпълнени предписанията и дали са отстранени мазутните замърсявания, разбираме още от официалния отговор.

Още: След сигнал как всичко рязко е станало черно: Водата и плажът на Бутамята вече са чисти (ВИДЕО, СНИМКИ)

Взети са проби във Варна, изследват се

От РИОСВ – Варна в периода 20-22 юни е извършена една проверка – на територията на морски плаж „Романтика“, к.к. „Камчия“, община Аврен. Проверката за замърсяване с нефтопродукти е била съвместна с Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – Варна. Установено е замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от морето черни лепкави частици с твърда консистенция, различна големина и слаб мирис, характерен за нефтопродукти.

При извършения оглед на място на плаж „Романтика“ не е установен брегови източник на замърсяването. От морските води в района са взети проби, които се изследват за нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения, добавят от МОСВ.

Още: "Бунището, наречено Черно море": В "невиждано екологично бедствие" мазут покрива всичко от Камчия до Резово (ВИДЕО)

От МОСВ разбираме, че за постъпилите сигнали е уведомена Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) с цел "предприемане на действия по компетентност за установяване на потенциалните източници на замърсяването". МОСВ и неговите регионални структури "продължават наблюдението на засегнатите участъци и ще информират обществеността за резултатите от извършените проверки и лабораторните анализи", гласи изпратената до медията ни позиция на министерството.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МОСВ Черноморие Черно море нефтено петно мазутни петна Южно Черноморие мазут замърсяване на водата мръсни плажове авторски
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Климат
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес