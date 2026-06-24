Държавата с предварителни данни защо Черноморието е замърсено с мазут

"Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването по Черноморието да е свързано с дейността на плавателни съдове, както и в резултат на стари отлагания от нефтопродукти". Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за Actualno.com, след като им зададохме въпроси във връзка със засечените мазутни замърсявания във водата и на плажовете в Ахтопол, Синеморец, къмпингите "Делфин", "Корал" и други по Южното Черноморие.

Попитахме какъв е източникът, ще бъде ли организирано почистване със съответните специални вещества в морето, откога министерството наблюдава петната по крайбрежието и какви мерки са предприети до момента.

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Първите сигнали - в района на Бургас на 18 юни

От ведомството ни отговориха, че първите сигнали за замърсявания с мазутни топчета и нефтопродукти по Българското Черноморие се получават в РИОСВ – Бургас от 18 юни. Вече са получени десетки сигнали към РИОСВ в Бургас и Варна, както и Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна. Много от получените сигнали са за едни и същи места на замърсявания по плажната ивица, които се проверяват от регионалните органи на МОСВ в рамките на техните компетенции. Повечето сигнали са за района на юг от Бургас, посочват от министерството.

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От РИОСВ – Бургас миналата седмица са извършени 3 проверки по получените до 19.06.2026 г. сигнали. Установено е наличие на мазутно замърсяване на плаж „Лозенец“ в с. Лозенец и на плаж „Аркутино“. За установените замърсявания са дадени предписания на общините и концесионерите за незабавно почистване на плажната ивица, като се извършват проверки дали това е направено, добавят от МОСВ.

Снимка: Getty Images

Вече има почистени плажове

По предварителна информация - от РИОСВ-Бургас вече са почистени плажове в района на Царево, Приморско и Синеморец.

Извършват се проверки в Созопол, Поморие и Несебър за това дали са изпълнени предписанията и дали са отстранени мазутните замърсявания, разбираме още от официалния отговор.

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Взети са проби във Варна, изследват се

От РИОСВ – Варна в периода 20-22 юни е извършена една проверка – на територията на морски плаж „Романтика“, к.к. „Камчия“, община Аврен. Проверката за замърсяване с нефтопродукти е била съвместна с Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – Варна. Установено е замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от морето черни лепкави частици с твърда консистенция, различна големина и слаб мирис, характерен за нефтопродукти.

При извършения оглед на място на плаж „Романтика“ не е установен брегови източник на замърсяването. От морските води в района са взети проби, които се изследват за нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения, добавят от МОСВ.

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От МОСВ разбираме, че за постъпилите сигнали е уведомена Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) с цел "предприемане на действия по компетентност за установяване на потенциалните източници на замърсяването". МОСВ и неговите регионални структури "продължават наблюдението на засегнатите участъци и ще информират обществеността за резултатите от извършените проверки и лабораторните анализи", гласи изпратената до медията ни позиция на министерството.