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Най-горещите градове. Времето утре - 25 юни 2026 г.

24 юни 2026, 13:25 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Най-горещите градове. Времето утре - 25 юни 2026 г.

На 25 юни 2026 г. преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°, показва прогнозата за времето на НИМХ. 

Седмична прогноза за времето за 22-28 юни 2026 г.

Най-високи температури

Най-високите температури от 33° се очаква да бъдат измерени във Видин, Стара Загора, Ямбол, Хасково и Силистра. Най-прохладно по традиция се очаква да бъде в Смолян - максимална температура от 24°. 

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

Времето по морето

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По Северното Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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