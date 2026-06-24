При ръст в подслушванията: МВР пази документи от СРС, които е трябвало да бъдат унищожени

Случаите на прилагане на Специално разунавателно средство (СРС) у нас са се увеличили драстично за една година. В същото време при проверка в структура на МВР е констатиран случай, при който е установено наличие на документи, съдържащи резултати от прилагане на СРС, които е следвало да бъдат унищожени, но са приложени към оперативно дело.

Това се посочва в доклада за 2025 г. на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Става въпрос за наличен протокол, в който е удостоверено унищожаването на информацията, съдържаща се върху оптични и хартиени носители. При проверката на бюрото обаче е установено, че хартиените носители не са унищожени, а са приложени към оперативното дело. Унищожени са оптичните носители и придружителните писма.

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От НБКСРС отбелязват, че е сезирано ръководството на МВР за предприемане на действия по компетентност. За установеното нарушение ще бъде сезирана и Прокуратурата на Република България, се казва още в доклада.

Ръст в случаите със СРС за година

В НБКСРС са постъпили през 2025 г. 49 сигнала от граждани с твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. По 6 сигнала проверките са продължили през 2026 г., по 5 сигнала на граждани от 2024 г., проверките са приключили през 2025 г. От извършените проверки през 2025 г. няма установени случаи на неправомерно прилагане на СРС, се казва в доклада. През 2024 г. също няма такива случай, а през 2023 г. е установен един случай на неправомерно прилагане на СРС.

Националното бюро потвърждава позицията за необходимост от приемане на действия за изменения и допълнения в Закона за Специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс и за тяхното синхронизиране. Една от причините е, че остава неразрешен въпросът със съхраняването на изготвените Веществени доказателствени средства от приложените СРС-та, които се съхраняват за неопределен срок при органите, посочени в закона, когато не са приобщени към досъдебно производство и по приключили съдебни дела. Необходимо е да се създадат ред и условия за унищожаване на ВДС, за които е отпаднала необходимостта от тяхното съхраняване.

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В доклада се посочва още, че по внесени до съда 4315 искания, през 2025 г. са използвани СРС по отношение на 2442 души. През 2024 г. броят им е 2410, а през 2023 г. те са били 2493.

Според статистиката относителният дял на заявителите към общия брой инициирани процедури е следният - 63,06% от исканията са направени от структурите на МВР, от прокуратурата – 23,82%, от ДАНС – 10,82%, Европейски делегирани прокурори към Република България – 0.88%, Комисията за противодействие на корупцията – 0.56%, а от Служба „Военна полиция“ към Министерството на отбраната – 0,86%.

Данните показват още увеличение на неотложните случаи, при които е започнало прилагане на специални разузнавателни средства. Броят им е 211, докато през 2024 г. е бил 187. През 2025 г. е имало и 15 случая на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от или заплаха за националната сигурност специалните, при които е приложено СРС, докато предходната година броят им е 9, предаде БТА.

През 2025 г. СРС са използвани най-често за разкриване, предотвратяване и разследване на: организирана престъпна група - 1347 случая; наркотици - 995 случая; кражба - 145 случая; измама – 204 случая; престъпления против митническия режим - 140 случая; акцизни стоки - 121 случая; трафик на хора - 107 случая и подкуп – 122 случая. За разкриване и предотвратяване на престъпления по Глава първа за престъпления против Републиката са изготвени 191 искания за използване на СРС.

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Какво е СРС?

Специални разузнавателни средства по смисъла на този закон са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети.

Технически средства са електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.

Оперативни способи са наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязането и проверката на кореспонденцията и компютъризираната информация, контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие, които се прилагат при използването на техническите средства.