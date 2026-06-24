Войната в Украйна:

При ръст в подслушванията: МВР пази документи от СРС, които е трябвало да бъдат унищожени

24 юни 2026, 12:34 часа 338 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
При ръст в подслушванията: МВР пази документи от СРС, които е трябвало да бъдат унищожени

Случаите на прилагане на Специално разунавателно средство (СРС) у нас са се увеличили драстично за една година. В същото време при проверка в структура на МВР е констатиран случай, при който е установено наличие на документи, съдържащи резултати от прилагане на СРС, които е следвало да бъдат унищожени, но са приложени към оперативно дело.

Това се посочва в доклада за 2025 г. на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Става въпрос за наличен протокол, в който е удостоверено унищожаването на информацията, съдържаща се върху оптични и хартиени носители. При проверката на бюрото обаче е установено, че хартиените носители не са унищожени, а са приложени към оперативното дело. Унищожени са оптичните носители и придружителните писма.

Още: Подкуп за водопровод към "къщата за гости" и източване на община: Александър Манолев на фокус в изтекъл секретен документ

От НБКСРС отбелязват, че е сезирано ръководството на МВР за предприемане на действия по компетентност. За установеното нарушение ще бъде сезирана и Прокуратурата на Република България, се казва още в доклада.

Ръст в случаите със СРС за година

В НБКСРС са постъпили през 2025 г. 49 сигнала от граждани с твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. По 6 сигнала проверките са продължили през 2026 г., по 5 сигнала на граждани от 2024 г., проверките са приключили през 2025 г. От извършените проверки през 2025 г. няма установени случаи на неправомерно прилагане на СРС, се казва в доклада. През 2024 г. също няма такива случай, а през 2023 г. е установен един случай на неправомерно прилагане на СРС.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Националното бюро потвърждава позицията за необходимост от приемане на действия за изменения и допълнения в Закона за Специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс и за тяхното синхронизиране. Една от причините е, че остава неразрешен въпросът със съхраняването на изготвените Веществени доказателствени средства от приложените СРС-та, които се съхраняват за неопределен срок при органите, посочени в закона, когато не са приобщени към досъдебно производство и по приключили съдебни дела. Необходимо е да се създадат ред и условия за унищожаване на ВДС, за които е отпаднала необходимостта от тяхното съхраняване.

Източник: iStock

Още: Още едно паднало вето: Управляващите взеха на Радев и подслушването

В доклада се посочва още, че по внесени до съда 4315 искания, през 2025 г. са използвани СРС по отношение на 2442 души. През 2024 г. броят им е 2410, а през 2023 г. те са били 2493.

Според статистиката относителният дял на заявителите към общия брой инициирани процедури е следният - 63,06% от исканията са направени от структурите на МВР, от прокуратурата – 23,82%, от ДАНС – 10,82%, Европейски делегирани прокурори към Република България – 0.88%, Комисията за противодействие на корупцията – 0.56%, а от Служба „Военна полиция“ към Министерството на отбраната – 0,86%.

Данните показват още увеличение на неотложните случаи, при които е започнало прилагане на специални разузнавателни средства. Броят им е 211, докато през 2024 г. е бил 187. През 2025 г. е имало и 15 случая на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от или заплаха за националната сигурност специалните, при които е приложено СРС, докато предходната година броят им е 9, предаде БТА.

През 2025 г. СРС са използвани най-често за разкриване, предотвратяване и разследване на: организирана престъпна група - 1347 случая; наркотици - 995 случая; кражба - 145 случая; измама – 204 случая; престъпления против митническия режим - 140 случая; акцизни стоки - 121 случая; трафик на хора - 107 случая и подкуп – 122 случая. За разкриване и предотвратяване на престъпления по Глава първа за престъпления против Републиката са изготвени 191 искания за използване на СРС.

Още: Радев спря с вето два закона, отнемащи му влиянието в разузнаването и подслушването

Какво е СРС?

Специални разузнавателни средства по смисъла на този закон са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети.

Технически средства са електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.

Оперативни способи са наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязането и проверката на кореспонденцията и компютъризираната информация, контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие, които се прилагат при използването на техническите средства.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
СРС МВР Подслушване специални разузнавателни средства
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес