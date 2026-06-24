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Шишков за незаконното строителство на Мальовица: Добри намерения извън закона не могат да бъдат толерирани

24 юни 2026, 14:11 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Шишков за незаконното строителство на Мальовица: Добри намерения извън закона не могат да бъдат толерирани

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви пред медиите в парламента, че макар и инвеститорите на Мальовица да са имали добри намерения, те нямат да бъдат толерирани. От думите му стана ясно, че става въпрос за незаконно строителство по подмяна на влек с лифт, което след заповед на РДНСК трябва да бъде премахнато. По думите му в България законът е такъв, че не може никой инвеститор да подмени съоръжението, защото трябва да запази старите основи.

"Няма как да запазиш стари основи на влек и да направиш четириседалков лифт. Както искат да го наричат, но това си е ново съоръжение", смята министърът. 

Трябват законови промени

Министърът отбеляза, че законът години наред не е променян, за да може да се прави подобна подмяна на влек с лифт, както е в случая. 

"Неслучайно в понеделник направихме една работна група в МРРБ заедно с депутати от "Прогресивна България", за да започнем да променяме тези закони. Начинът, по който могат да се развиват ски курортите не е беззаконието", смята министър Шишков.

Той е на мнение, че съоръженията на Мальовица са за музей, но по думите му не е това начинът.  ОЩЕ: "Тяхната няма да стане": След Варна министър Шишков заговори за беззаконие на "Струма" преди "Кулата" (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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