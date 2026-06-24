Войната в Украйна:

Началникът на кадастъра във Варна си отива: Съдебно решение

24 юни 2026, 16:17 часа 813 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Началникът на кадастъра във Варна си отива: Съдебно решение

Административен съд-Варна остави без уважение жалбата на началничката на кадастъра в морската ни столица Красимира Божкова срещу заповедта за отстраняването ѝ от длъжност. С определение от 23 юни 2026 г. съдът потвърди предварителното изпълнение на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, издадена на 29 май 2026 г. Съдът прие, че към настоящия момент не са налице достатъчно основания за спиране на действието на наложената мярка.

Съдебното производство е образувано по жалба на отстранения началник, в която се оспорва законосъобразността на заповедта и се твърди, че изпълнението ѝ би довело до значителни имуществени и неимуществени вреди.

В рамките на производството съдът е предоставил на административния орган кратък срок за представяне на становище и относими доказателства. В определения срок АГКК е депозирала мотивирано становище, с което оспорва жалбата като неоснователна и настоява за потвърждаване на предприетите мерки.

Още: "Бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с Невзоров": Депутат от ПП с твърдения за Баба Алино

След преценка на представените доказателства и доводите на страните съдът е приел становището на АГКК и е оставил без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на изпълнителния директор на агенцията. Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) в срок от 7 дни.

Припомняме, че от около месец във Варна бушува скандала "Баба Алино", а краят не се вижда да е скоро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Габровски октопод": Действа ли мрежа от интереси срещу граждани и фирми?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кадастър парк Баба Алино Красимира Божкова кадастър Варна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Варна
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес