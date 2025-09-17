За пръв път в България - превенционна eскейп стая на колела за трафика на хора

Интерактивната „Ескейп стая на колела“ ще пристигне за пръв път в България, по инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), в периода 19 септември – 9 октомври тази година. Инициативата ще обиколи 11 града в страната – София, Ботевград, Монтана, Луковит, Плевен, Благоевград, Сандански, Петрич, Кърджали, Бургас и Варна. Иновативният образователен проект включва общо 13 събития с фокус върху трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация и има за цел да повиши информираността за трафика на хора.

Повече за инициативата „Ескейп стая на колела“

Официалното откриване ще се състои в София на 19 септември 2025 г. от 9:30 ч. на паркинга пред Национален стадион „Васил Левски“ (от страната на ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“), а малко по-късно ще започне и първата игра. Събитието ще бъде открито от официални лица от Националната комисия за борба с трафика на хора, Столична община, Международната организация по миграция (МОМ) в България, фондация „Кампания А21“ и фондация „Open Space“.

След като експерти от администрацията на НКБТХ виждат мобилната ескейп стая в Полша и огромния интерес, който тя предизвиква, се обръщат към Министерството на правосъдието и Посолството на Кралство Нидерландия с покана иновативната инициатива да се осъществи и в България. Със съдействието на нидерландската Национална полиция и фондация „РИШЕЙП“, както и партньорите от българска страна – Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, Столична община и общините Ботевград, Монтана, Луковит, Плевен, Благоевград, Сандански, Петрич, Кърджали, Бургас и Варна, Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Монтана и Плевен, както и партньорските организации, в лицето на Международната организация по миграция (МОМ) в България, фондация „Кампания А21“ и фондация „Open Space“, инициативата ще стартира този петък, 19 септември.

Трафикът на хора е престъпление, което остава скрито – жестоко нарушение на човешките права, което в представите ни се случва на другите. А ако случайно попаднем на информация за него, често пъти се питаме: Защо жертвите не се спасяват? Защо не търсят помощ? Защо изобщо са попаднали в тази ситуация? А какво бихме направили ние, ако действително сме на тяхно място? Възможно ли е изобщо някой да избяга от ужаса на трафика на хора? Ако сме си задавали някой от тези въпроси или сме попадали на информация, че този проблем съществува, но ни се е струвал далечен, дори ако за пръв път чуваме за него, ще имаме реалната възможност да се поставим на мястото на жертвите на трафик на хора и да съпреживеем това, през което те преминават.

По време на играта участниците трябва да напуснат ескейп стаята, като решават поредица интерактивни задачи и разгадават кодове. Основната им цел е да помогнат на виртуален герой – жертва на експлоатация, да се освободи от безизходното положение, в което се намира. Стаята е оформена така, че да пресъздава автентично условията на живот на жертвите на трафик. Сценариите на играта са вдъхновени от реални истории на хора, преживели трудова или сексуална експлоатация, които са успели да се спасят и да получат подкрепа.Така играта служи като инструмент за превенция, повишаване на чувствителността и ангажиране на вниманието към проблема, особено сред най-уязвимите.

Участие в играта може да се заяви само след предварително записване. Пишете на info@openspacebg.com за повече информация.