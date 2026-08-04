Радев отказа участие в европейския противоракетен щит, алармира Ивайло Мирчев

Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев отправи остри критики към премиера Румен Радев, обвинявайки го, че освен че е извадил България от "Коалицията на желаещите", правителството е отказало и участие в проекта FREYJA ("Фрея") - новата общоевропейска система за защита от балистични ракети.

В публикация във Facebook Мирчев заявява, че докато европейските държави изграждат обща отбранителна стратегия, България остава встрани от ключови инициативи.

"Докато Европа се организира да се защитава, ние се организираме да отсъстваме. Технологично в новата противобалистична система Украйна ще произвежда ракетите прехващачи и пусковите установки, а европейските партньори - радари, сензори, електроника, системи за управление и производствен капацитет. В такъв проект България трябва да участва от самото начало. Не защото FREYJA утре ще замени Patriot, а защото България няма реална противобалистична защита и през следващите 4-5 години няма откъде да я купи. А нова система Patriot не може да ни бъде доставена преди 2035 г., дори утре да я поръчаме", пише депутатът. Още: "Коалицията срещу балистични ракети": Каква е целта на проекта "Фрея"? (ВИДЕО)

Проектът FREYJA беше представен на 13 юли в Париж заедно със създаването на т.нар. "Антибалистична коалиция". В нея участват Франция, Украйна, Дания, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Целта е съвместното разработване на интегрирана европейска система за противоракетна отбрана.

Инициативата се ръководи от украинската компания Fire Point и предвижда създаването на по-достъпна алтернатива на американските системи Patriot. Очаква се първият прототип на комплекса и противоракетата FP-7.x да бъде готов през първата половина на 2027 г.

България обаче не се присъедини към проекта, без официално да обясни причините за това, което предизвика реакцията на Мирчев. Още: В какъв срок ще заработи противоракетния щит "Фрея": Прогнозите на Володимир Зеленски

"България не трябва да се превръща в гробище за съветска техника. Трябва да купуваме натовски самолети, натовски радари и натовски системи за противовъздушна отбрана. Трябва да търсим използвани F-16, Patriot, PAC-3 и всички реални възможности за защита на българското небе. Но трябва и да участваме в създаването на следващото поколение европейска отбрана, вместо след години отново да обясняваме защо не сме достатъчно защитени от външни заплахи", посочва той.

По думите му парадоксът е, че FREYJA не е нападателен, а изцяло отбранителен проект.

"Това е чисто отбранителна система, предназначена да пази европейски градове, електроцентрали, летища и военни бази от балистични ракети. Отказът да участваш в нея е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани. Защото, когато руските ракети летят, не ги спират нито декларациите за мир, нито облеклото на министъра на външните работи. Спират ги радари, прехващачи и добре интегрирани системи", пише Мирчев. Още: Още страни се присъединиха към Коалицията на желаещите, 9 европейски държави изграждат противоракетен щит (ВИДЕО)

Той завършва с предупреждението: "Държава, която постоянно изпуска бъдещето, накрая плаща много по-скъпо, за да купи миналото".