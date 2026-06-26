"Сецесион - Музите на душата": Музикално-театрална среща с блясъка на Виенския модерн

Международният фестивал "Софийски музикални седмици" представя музикално-театралната фантазия "Сецесион - Музите на душата" - спектакъл, който отвежда публиката в една от най-ярките и вдъхновяващи епохи на европейската култура – Виенския сецесион (Wiener Moderne). В центъра на тази необикновена история стои една от най-загадъчните и противоречиви личности на своето време – Алма Малер-Верфел. Композиторка, муза и вдъхновение за поколения творци, тя се превръща в символ на епоха, в която музиката, литературата, живописта и архитектурата създават нови естетически хоризонти.

Чрез страници от нейните дневници и писма до Густав Малер зрителите ще съпреживеят вълненията, търсенията и вътрешните терзания на една млада жена в свят, разтърсван от драматични исторически промени, където изкуството остава убежище на духа и надеждата.

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Спектакълът среща публиката с творчеството на Густав Малер, Александър фон Цемлински, Албан Берг, Ерих Волфганг Корнголд и Рихард Щраус, както и с рядко изпълнявана музика от самата Алма Малер. В програмата са включени едни от най-красивите песни на Густав Малер по текстове на Рюкерт, емблематични творби на Рихард Щраус като "Цецилия", "Посвещение" и "Пробудената роза", както и избрани песни от цикъла "Седем ранни песни" на Албан Берг и други музикални бисери на епохата.

"Сецесион - Музите на душата" събира на една сцена четири забележителни имена на българската култура. В ролята на Алма Малер ще се превъплъти обичаната актриса Йоана Буковска-Давидова, чието магнетично сценично присъствие ще вдъхне живот на думите и мислите на голямата муза на Виенския модерн.

Музикалните изпълнения са поверени на две изключителни български певици – Марияна Панова, утвърдено име на международната оперна сцена и солистка на Държавна опера – Пловдив, и Милена Гюрова, артист с успешна европейска кариера и идеен двигател на проекта. На рояла ще бъде Стефан Врачев – дългогодишен солист на Софийската филхармония, лауреат на престижни национални и международни конкурси и артист с богата концертна биография на три континента.

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"Сецесион – Музите на душата" е повече от концерт – това е емоционално пътешествие към една епоха на големи идеи, силни чувства и изключително изкуство. Вечер, в която музика, слово и театър се преплитат в единна художествена тъкан и разказват история за любовта, вдъхновението и вечния стремеж към красота.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Програмата на събитията може да видите ТУК. Билети ще откриете на касите на зала "България" и в електронната мрежа.