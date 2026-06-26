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Манчестър Сити договори английски национал, „гражданите“ чупят трансферния си рекорд

26 юни 2026, 11:54 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Манчестър Сити договори английски национал, „гражданите“ чупят трансферния си рекорд

Манчестър Сити постигна споразумение за трансфера на Елиът Андерсън от Нотингам Форест. Очаква се сумата за 23-годишния английски национал да надхвърли значително прага от 100 милиона паунда и да се превърне в клубен рекорд за "гражданите", които платиха точно 100 млн. за услугите на Джак Грийлиш. Според Фабрицио Романо сделката ще е на стойност 116 милиона лири.

Елиът Андерсън ще излезе над 100 милиона паунда на Сити

Ръководството на Нотингам Форест вече разреши на Андерсън да мине медицински прегледи възможно най-скоро. В момента полузащитникът е в САЩ заедно с националния отбор на Англия на Световното, като стартира и в двете срещи на „трите лъва“ до момента. Не се очаква личните му условия да бъдат проблем.

Нотингам от своя страна ще опита да вземе двама полузащитници при евентуална раздяла с един от основните си футболисти. Сред спряганите имена за трансфер на „Сити Граунд“ са Лукас Бергвал и Давиде Фратези.

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Манчестър Сити Нотингам Форест Англия отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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