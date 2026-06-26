Манчестър Сити договори английски национал, „гражданите“ чупят трансферния си рекорд

Манчестър Сити постигна споразумение за трансфера на Елиът Андерсън от Нотингам Форест. Очаква се сумата за 23-годишния английски национал да надхвърли значително прага от 100 милиона паунда и да се превърне в клубен рекорд за "гражданите", които платиха точно 100 млн. за услугите на Джак Грийлиш. Според Фабрицио Романо сделката ще е на стойност 116 милиона лири.
Елиът Андерсън ще излезе над 100 милиона паунда на Сити
🚨🔵 BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between clubs for fee worth £116m.#MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US. pic.twitter.com/CQdzMWYuxW
Ръководството на Нотингам Форест вече разреши на Андерсън да мине медицински прегледи възможно най-скоро. В момента полузащитникът е в САЩ заедно с националния отбор на Англия на Световното, като стартира и в двете срещи на „трите лъва“ до момента. Не се очаква личните му условия да бъдат проблем.
Нотингам от своя страна ще опита да вземе двама полузащитници при евентуална раздяла с един от основните си футболисти. Сред спряганите имена за трансфер на „Сити Граунд“ са Лукас Бергвал и Давиде Фратези.
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