Божанов: Прокуратурата е спряла дело за имотни измами, свързвани с известна певица

Депутати от "Демократична България" обвиниха прокуратурата, че е потулила разследване на ГДБОП за мащабна схема за присвояване на държавни и общински имоти във Варна чрез фалшиви нотариални актове.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви в парламента, че разследването е било доведено до етап със задържани лица, но впоследствие е било иззето от Окръжната прокуратура във Варна и прехвърлено в Софийската градска прокуратура, където според него е било прекратено на практика.

"ГДБОП е разследвала ефективно, задържала е лица и на финалната права, с подпис на Сарафов, делото е отнето от Окръжната прокуратура - Варна и е преместено в Софийската градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете - едно от "осемте джуджета", където делото потъва и умира", заяви Божанов. Още: Ситуацията с бюджета от кабинета "Желязков" се повтаря: ДБ призоваха Гълъб Донев да го изтегли (ВИДЕО)

Дидо Дънката и Гери-Никол

Повод за изявлението е журналистическо разследване, според което близо 400 декара земя, основно около Варненското езеро, са били придобити чрез подправени нотариални актове от 1944 г. Според публикацията следите водят към фирми, свързвани с бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, и певицата Гери-Никол.

По данни от разследването схемата е започнала след изчезването на Том 3 с нотариални актове от 1944 г. от архива на Агенцията по вписванията. В него са се съдържали документи за множество имоти, голяма част от които са били държавна или общинска собственост. В кадастъра тези терени са фигурирали като т.нар. "бели петна" - имоти с отбелязани граници, но без вписан собственик.

Според публикацията имотите първоначално са били прехвърляни на подставени лица, след което са преминавали през поредица от сделки, за да бъде прикрит произходът им. В крайна сметка собствеността върху земите е достигнала до фирми, свързвани с Дидо Дънката и Гери-Никол. Още: Ще има ли общ кандидат-президент между ПП, ДБ и ГЕРБ: Отговорът от Мартин Димитров

Народният представител Стела Николова съобщи, че е отправила запитване до Софийската градска прокуратура дали досъдебното производство продължава или е прекратено, но не е получила информация.

"Тази схема не би могла да се случи без хора от кадастъра, които да посочат на тази престъпна група кои са тези имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост. До такава информация има само служебен достъп от кадастъра", заяви Николова.

Тя допълни, че ще изпрати на Община Варна и Министерството на земеделието списък с имотите от липсващия Том 3, за които все още не е изтекла давността. По думите ѝ именно тези институции могат да предявят граждански искове за възстановяване на собствеността.

Николова обяви още, че ще бъде уведомена и Нотариалната камара за липсващия том, за да не бъдат изповядвани нови сделки с документи от него.

"Ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия Том 3 от 1944 г., така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от него", каза тя.

По думите ѝ сделките с въпросните имоти са били изповядвани пред двама нотариуси, без да посочва имената им.

"Това са бушони. До истинските поръчители не знам дали ще се стигне", коментира Николова и изрази надежда разследването да бъде доведено докрай