Огромна тапа на Кресна: Спряха движението към Гърция

Огромно задръстване по пътя за Гърция. Причината е, че движението на леки и товарни автомобили по Главен път Е-79 между Кривия тунел и град Кресна е спряно заради пътен инцидент. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

Първоначални данни сочат, че от платформа за превоз на автомобили е паднал валяк. В него се е ударил лек автомобил, чийто водач няма външни наранявания, но е транспортиран за извършване на медицински преглед.

Движението на място е затворено и в двете посоки. В района на Симитли, полицейски служители пренасочват автомобилите през местността "Предела".

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За голямото задръстване в Кресненското дефиле в посока границата с Гърция съобщават и шофьори в социалните мрежи.

АПИ потвърди, че причината е катастрофа. Движението и в двете посоки при км 391 на път I-1 Благоевград – ГКПП "Кулата" в участъка Кресненско ханче - Кресна е временно ограничено. Водачите на моторни превозни средства изчакват на място, предаде Фокус.

Движението в участъка се регулира от екип на полицията, като засега няма данни за пострадали.

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