Историческо постижение: Световното първенство по футбол счупи вечен рекорд

Световното първенство през 2026 официално влезе в историята като най-посетения Мондиал досега. Турнирът в САЩ, Канада и Мексико подобри рекорда по общ брой зрители на стадионите още преди да е достигнал елиминационната си фаза, което е поредното доказателство за огромния интерес към шампионата. Новото върхово постижение беше регистрирано след двубоите между Еквадор и Германия, както и Кюрасао и Кот д'Ивоар, когато общият брой на феновете по трибуните премина границата от 3,6 милиона души.

Над 3,6 милиона души са били по трибуните още преди елиминациите

Досегашният рекорд принадлежеше на Мондиал 1994 в Съединените щати, когато срещите бяха посетени от общо 3,5 милиона зрители. Настоящото първенство обаче тепърва навлиза в решителната си фаза. До момента са изиграни едва 56 от общо 104 мача, което означава, че посещаемостта ще продължи да расте и крайният рекорд ще бъде подобрен с голяма разлика.

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Любопитно е, че въпреки новия рекорд по общ брой зрители, средната посещаемост остава малко по-ниска спрямо Мондиал 1994. Тогава 52-те срещи са били наблюдавани средно от 68 626 зрители, докато на настоящото Световно първенство средната посещаемост след първите 56 двубоя е 64 381 фенове на мач.

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