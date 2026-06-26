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Монтела скочи в защита на футболистите след отпадането на Турция

26 юни 2026, 12:04 часа 633 прочитания 0 коментара

Преди началото на Мондиал 2026 Турция беше сочена като един от отборите, способни да поднесат голямата изненада на турнира, но тимът приключи участието си още в груповата фаза. Победата с 3:2 над САЩ в последния мач се оказа недостатъчна и селекцията на Винченцо Монтела завърши на последното място в групата си. След края на срещата италианският специалист коментира разочароващото отпадане и представянето на своя тим.

Италианският селекционер е категоричен, че неговите играчи не са заслужавали острите критики

„Радостта, която всички изпитахме в 98-ата минута, показва колко много се подготвихме за последната седмица. Този отбор не заслужаваше това отпадане! Тази победа беше страхотна за президента и нашите играчи. Всички бяха емоционални, включително и аз... Играхме за нашата чест, победата беше важна. Постигнахме успех и сме щастливи.

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Монтела

Твърдо вярвам, че всеки, когото повикахме, заслужаваше да е титуляр. Допуснахме гол в първата минута и ако не бяхме отбор, който знаеше какво да прави, нямаше да можем да обърнем мача. Показахме го на всички. Показахме този дух в първите два мача, но понякога футболът просто не се получава. Нашите играчи не заслужаваха такива критик. Време е да се изправим на крака“, каза Монтела.

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Винченцо Монтела Световно първенство по футбол 2026 Турция отбор
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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