Монтела скочи в защита на футболистите след отпадането на Турция

Преди началото на Мондиал 2026 Турция беше сочена като един от отборите, способни да поднесат голямата изненада на турнира, но тимът приключи участието си още в груповата фаза. Победата с 3:2 над САЩ в последния мач се оказа недостатъчна и селекцията на Винченцо Монтела завърши на последното място в групата си. След края на срещата италианският специалист коментира разочароващото отпадане и представянето на своя тим.

Италианският селекционер е категоричен, че неговите играчи не са заслужавали острите критики

„Радостта, която всички изпитахме в 98-ата минута, показва колко много се подготвихме за последната седмица. Този отбор не заслужаваше това отпадане! Тази победа беше страхотна за президента и нашите играчи. Всички бяха емоционални, включително и аз... Играхме за нашата чест, победата беше важна. Постигнахме успех и сме щастливи.

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Твърдо вярвам, че всеки, когото повикахме, заслужаваше да е титуляр. Допуснахме гол в първата минута и ако не бяхме отбор, който знаеше какво да прави, нямаше да можем да обърнем мача. Показахме го на всички. Показахме този дух в първите два мача, но понякога футболът просто не се получава. Нашите играчи не заслужаваха такива критик. Време е да се изправим на крака“, каза Монтела.

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