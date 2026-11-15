Започна Рождественският пост: Какво е позволено и защо?

Започват Коледните пости. Те ще продължат до Бъдни вечер - 24 декември.

Коледните пости са един от най-важните периоди в православния календар. Те подготвят вярващите за светлия празник Рождество Христово. Освен религиозен смисъл, постите имат и духовно, и здравословно значение – време за смирение, пречистване и подготовка на тялото и душата.

Според Типика на Българската православна църква Рождественският пост е вторият по продължителност след Великия пост. Той е по-малко строг от Великденския и Богородичния пост и е подобен по характер на Петровия пост.

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Постът не се изразява единствено във въздържание от определени храни. Неговата духовна цел е подготовката за посрещането на Рождество Христово чрез молитва, покаяние, смирение, милосърдие и въздържание от лоши мисли и дела.

Усилията на постещия трябва да са свързани с това, че с въздържанието от лоши постъпки и определена храна, трябва да се усили молитвата, желанието за общуване с Бога и стремежът към покаяние.

През първата седмица на Рождественския пост и от 20 до 24 декември включително се консумира само растителна храна с олио. През останалите дни на този пост (без сряда и петък) се разрешават безгръбначни животни (охлюви, миди, октоподи и др.), които също се приемат за постни храни.

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Традиционно на 21 ноември - Въведение Богородично, и на 6 декември - Никулден, се консумира и риба.

Човек, който се готви за изповед и св. Причастие, е необходимо предварително да уточни с изповедника си начина и степента на постене. Който е болен или има хронични заболявания, непременно трябва да се посъветва с изповедника си, като му съобщи и мнението на лекаря, съобщава на страницата си Св. Синод.

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