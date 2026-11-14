Най-важните новини за деня: 14 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 nov.

ЗАРАДИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: СПРЯХА ВСИЧКИ ПОЛЕТИ В САЩ

Всички полети в САЩ са спрени до второ нареждане заради „извънредни обстоятелства и от съображения за безопасност“. Това съобщи Федералната авиационна администрация на страната (FAA). Причината за безпрецедентната мярка първоначално не беше оповестена. Говорител на FAA обаче съобщи, че има комуникационен проблем, който засяга регионалните центрове за управление на въздушното движение, координиращи полетите между летищата в цялата страна. Те отговарят за контрола на полетите, преминаващи през въздушното пространство на САЩ.

ПУТИН СЕ МЕРИ С НАТО, ДОКАТО АРМИЯТА МУ В УКРАЙНА ИЗМИРА: Z-ВОЙ, ЧЕ УКРАИНЦИТЕ КОНТРААТАКУВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Близо 40% от всички смъртни случаи на руски военни са настъпили в битките за Авдеевка, Бахмут и Покровск – т.е. най-големите боеве за Донбас досега. Според Financial Times, над 120 000 руски войници са били убити в районите на Авдеевка и Покровск, а други 48 000 са убити в ракона на Бахмут. Взети заедно, тези цифри представляват приблизително 37% от всички смъртни случаи на руски военни във войната, които FT оценява на минимум между 450 000 и 464 000.

ПЛЕВНЕЛИЕВ: ИСКАМ ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВКАРВА НИ В КОШАРАТА НА РУСИЯ И ТУРЦИЯ

„България вече е някъде на никъде. Една държава, която е извън тези 40, които категорично подписаха принципите на мира и сигурността за Европа“, каза в „Тази събота“ Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017 г.) „В Европа има 44 държави. От тях три са проблемните в момента по отношение на тази декларация за принципи на сигурността и мира – Русия, Турция и България. Тоест ние сме в групата на Русия и Турция – честито на всички българи!“, каза той.

ЗЕЛЕНСКИ: САЩ ЛАНСИРАХА ИДЕЯТА УКРАЙНА ДА ОТСТЪПИ ДОНБАС В ЗАМЯНА НА ЧЛЕНСТВО В НАТО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи са повдигнали въпроса за "възможно оттегляне на Украйна от разположения в източната част на страната регион Донбас в замяна на присъединяване към НАТО", след състоялия се преди дни кръг от мирни преговори с Русия в Абу Даби, предаде Ройтерс.

ЗАЩО ЕВРОПА НЕ УСПЯ ДА НАМЕРИ СУПЕРГЕРОЙ, КОЙТО ДА СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ ВЛАДИМИР ПУТИН?

Някои европейски лидери искаха да намерят преговарящ със супергеройски качества, който да се изправи срещу Владимир Путин и Доналд Тръмп, да осигури справедливо мирно споразумение за Украйна и да гарантира сигурността на самия европейски континент в момент, когато преговорите за прекратяване на огъня набират скорост. Такъв човек обаче нямаше как да бъде намерен, пише в свой анализ Politico, цитиран от БГНЕС.

ПО-ЛОША КРЕДИТНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ S&P И ПАК ОЦЕНКА, ЧЕ РАДЕВ ИМА ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ГОЛЕМИ РЕФОРМИ

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’. С други думи, перспективата се влошава, защото предишната беше "позитивна" - обяснението е, че това "отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор".

ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА 72 ЧАСА БЕЗ ТОК, ВОДА И ИНТЕРНЕТ: ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК

Темата за готовност при неочаквани кризи става все по-актуална. В свят, който става все по-зависим от технологиите, уязвимостта ни нараства със същите темпове. В последните месеци редица европейски правителства и институции отправиха към гражданите си призиви, които преди години биха звучали като сценарий за научнофантастичен филм – да поддържат домашен запас от вода, консервирани храни, медикаменти и средства за комуникация за поне 72 часа. В основата на тези препоръки не стоят апокалиптични предсказания, а реалната и нарастваща заплаха от мащабни хакерски атаки срещу критичната инфраструктура.

ТРУС ЗА 500 МЛРД. ДОЛАРА: ЩЕ СПУКА ЛИ СКАНДАЛНАТА ОСТАВКА НА ДЖЕНСЪН ХУАНГ БАЛОНА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ?

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг се оттегли от поста си, а това поставя под въпрос бъдещето на компанията за чипове, която той превърна в доминираща сила в областта на ИИ. Временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор ще бъде финансовият директор Колет Крес докато Nvidia си намери постоянен кандидат за поста.

Z-БЛОГЪР ПРИЗНА: РУСИЯ НЯМА ПАРИ ЗА ВОЙНАТА И Е ПРЕД ФАЛИТ, А ЗЕЛЕНСКИ ПОТРИВА РЪЦЕ

Руската икономика се намира в критично състояние заради 5-годишната война срещу Украйна и украинският президент Володимир Зеленски добре го знае. Това написа в телеграм канала си "Рой ТВ" известният руски Z-блогър Максим Калашников. Дефицитът на държавния бюджет на Русия вече е надхвърлил границата от 8,4 трилиона рубли и ситуацията бързо се влошава, пише той.