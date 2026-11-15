15 ноември: 36 години Република България

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15 ноември 1990 година: Народна република България става Република България

На този ден през 1990 година Седмото Велико народно събрание променя името на държавата от „Народна република България“ на „Република България“. С това страна ни се разделя с наследството от комунизма и прави решителна крачка към демократично развитие.

След преврата на Отечествен фронт от 9 септември 1944 г. Народният съд, създаден по съветски образец, осъжда на смърт регентите на малолетния цар Симеон II. Под натиска на новата власт при съмнителни условия през 1946 година е проведен референдум. На него българите гласуват за премахване на монархията. На 15 септември 1946 г. е обявена Народна република България. Година по-късно е приета Димитровската конституция. С нея държавата е поставена под пълния контрол на Българската комунистическа партия, начело с Георги Димитров.

В периода 1954–1989 година Тодор Живков, който тогава е на власт, изгражда модел на еднопартийна система. Тя се отличава с централизирана икономика и липсата на свобода на словото, с което страната ни става верен съюзник на Съветския съюз.

На 10 ноември 1989 г. пленумът на ЦК на БКП сваля Тодор Живков от власт. Петър Младенов, който идва на негово място, обещава големи реформи. Създаден е Съюзът на демократичните сили (СДС). Хиляди българи излизат по площадите с искането за свобода и цялостна промяна на системата. След повече от 40 години през пролетта на 1990 г. се състоят първите многопартийни избори. Излъченото Седмо Велико народно събрание има задача да изработи нова Конституция.

След продължителни дебати на 15 ноември 1990 г. е взето ключовото решение за поправка в чл. 1 от действащата тогава конституция. С поправката „Народна република България“ официално става „Република България“.

Премахването на думата „народна“, която се асоциира с партията, „ръководеща народа“, се тълкува като начало на свободата за нацията. Обществото приема с възторг това решение.

Националното знаме и химнът остават запазени, като от флага се премахват комунистическите символи. Старият държавен герб е отменен с приемането на новата Конституция на 13 юли 1991 г.

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