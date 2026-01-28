Заради ремонт: Каспичан остава утре без вода

Водоподаването към град Каспичан ще бъде спряно от 10:00 до 17:00 часа на 29 януари заради планов ремонт, съобщават на сайта си от “Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ООД.
Дружеството ще изпълни планов ремонт по инвестиционната си програма. Предстои подмяна на електрически кабел на дълбок сондаж за Каспичан.
Едновременно с това ще се направи и профилактика на дълбокия сондаж за града, за да бъдат гарантирани по-добри експлоатационни характеристики и подобрено водоснабдяването на клиентите от населеното място, уточняват от ВиК-Шумен.
