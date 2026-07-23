Сърбия обяви: Набавя си руски газ през България

"Европейският съюз и европейските страни искат да затруднят максимално вноса на руски газ, а ние го набавяме през България, държава членка на ЕС", обяви сръбската министърка на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предаде сръбското издание "Курир Бизнес". Думите й бяха в контекста на желанието на Сърбия Русия да удължи настоящото газово споразумение до края на тази година. "Договорът е валиден до края на септември. Имахме тримесечни закъснения и очакваме договорът да продължи до края на годината", заяви Джедович.

Тя припомни, че в началото на юни в Санкт Петербург е разговаряла с представителите на ръководството на „Газпром“ именно по тази тема.

Сърбия внася руски газ повече от три десетилетия

Министърът заяви, че очаква Сърбия да обсъди и мерки, свързани с вноса на руски газ, в рамките на стратегическия диалог със Съединените американски щати, изразявайки убеждението си, че американската администрация ще разбере позицията на Сърбия. Тя напомни, че Сърбия внася руски газ повече от три десетилетия, като подчерта, че не е единствената европейска страна, която поддържа подобно сътрудничество с Руската федерация.

"Не е лесно да се диверсифицират източниците и маршрутите за доставки за относително кратък период от време, Европа също се сблъска с тези трудности, когато се отказа от евтините руски енергийни източници. Започнахме да укрепваме позициите си, когато завършихме газовата връзка между Сърбия и България, но все още разчитаме на вноса на руски газ", каза Джедович Ханданович.

Тя добави, че връзката с газопровода BRUA, който свързва България, Румъния, Унгария и Австрия, ще подобри допълнително енергийната сигурност на Сърбия. ОЩЕ: Гърция предупреди ЕС за забраната за пренос на руски газ: Някой ще ни вземе пазарния дял