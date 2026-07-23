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Ето колко повече ще плащаме за парно след скока на таксите за топлинно счетоводство

23 юли 2026, 8:27 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ето колко повече ще плащаме за парно след скока на таксите за топлинно счетоводство

Топлинните счетоводители увеличиха с до 40% таксите за отчитане на топломерите и уредите за дялово разпределение от 1 юни. Това се разбра наскоро, след като "Топлофикация-София" съобщи за промяната на сайта си. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, обясни в ефира на БНТ, че след увеличението сумата ще бъде с около 50–60 цента месечно отгоре.

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По думите на експерта това се случва почти всяка година при повечето топлинни счетоводители. „Топлофикация София“ не е извършвала актуализация на тази цена повече от 4 години. „Прави го сега, с почти 40% увеличение. Най-разпространеният апартамент е двустайният — има три радиатора с уреди към тях и един щранг-лира, както и два водомера. Тази съвкупност от уреди и самата партида формират около 25 евро годишна такса преди увеличението. С увеличението тя става 35 евро. До момента, ако са плащали по около 2 евро и нещо на месец, сега сумата ще бъде с около 50–60 цента месечно отгоре", обясни той.

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Относно подмяната на уреди за отчитане с дистанционни, което трябва да се случи до края на годината, Георгиев обясни, че 70–80% от домакинствата вече са го направили. "Когато на един уред му изтече срокът, той се подменя с дистанционен и така се получи естествен процес. Смятам, че останалите приблизително 20% ще бъдат подменени до края на този период. Това изключва възможността за голяма част от грешките, свързани с човешкия фактор", каза той.

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Топлофикация София топлинни счетоводители дялово разпределение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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