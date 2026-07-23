Петролът реагира светкавично на новата ескалация в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха в четвъртък, след като танкер беше ударен край бреговете на Саудитска Арабия, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира иранска инфраструктура. Фючърсите върху суровия петрол сорт „Брент“ с доставка през септември поскъпнаха с 1,6% до 95,61 долара за барел. Фючърсите върху американския лек суров петрол (WTI) отбелязаха ръст от около 1,04% до 87,72 долара за барел.

Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи в социалната мрежа „X“, че танкер е бил ударен на около 70 морски мили югозападно от Ал Шукайк. Ударът е предизвикал пожар на борда, с който екипажът се е борил, като не са съобщени данни за пострадали хора.

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Атаката последва предупреждението на Тръмп, че САЩ ще унищожат ирански мост или електроцентрала всеки път, когато Техеран атакува кораб в Ормузкия проток. „Оттук нататък, всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток – било то с ракета, снаряд, дрон или друго устройство или оръжие, Съединените щати ще бомбардират и унищожат един мост или електроцентрала“, заяви Тръмп.

Иран отвърна с предупреждение, че ще предприеме ответни действия срещу свързана със САЩ инфраструктура и енергийни обекти в региона, ако Вашингтон извърши подобни удари.

По-рано в сряда държавният секретар Марко Рубио заяви, че Иран не подхожда „сериозно“ към постигането на споразумение с Вашингтон, като същевременно подчерта, че САЩ остават „ангажирани с дипломацията“ в Близкия изток.