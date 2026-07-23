Само за няколко часа: Спипаха двама с фалшиви шофьорски книжки във Врачанско

За две неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства, установени в рамките на няколко часа във Врачанско, съобщават от ОДМВР-Враца, цитирани от БТА. Първият хванат с фалшива шофьорска книжка е от село Брусен, община Мездра, където в късния следобед на 22 юли е спрян за проверка лек автомобил БМВ, управляван от 37-годишен мъж от същото село. Той представил свидетелство за управление, издадено в Нидерландия, което се оказало неистинско.Още: Шофьор показа хърватска книжа, тя се оказа купена по интернет

Късно вечерта в Оряхово е спрян лек автомобил „Ауди“. При извършената проверка е установено, че водачът управлява, без да е правоспособен, не притежава българско свидетелство за управление, но представя друго, издадено в Италия, което също се оказало неистинско. Регистрационните табели на автомобилите са свалени, иззети са представените документи, а на водачите са съставени актове по Закона за движението по пътищата. По случаите са образувани досъдебни производства. Още: Всеки неграмотен може да вземе чешка шофьорска книжка: Кои са "Калашниците", предизвикали катастрофата на "Челопешко шосе"

Същият ден в област Враца са установени още трима водачи без книжки – двама в Оряхово и един в село Бъркачево, община Бяла Слатина. Според отчета на ОД на МВР – Враца за работата през миналия месец, публикуван на сайта на дирекцията, на територията на областта са установени 56 неправоспособни водачи. За различни нарушения са съставени 379 акта. Още: Заради гонка: Двама се простиха с шофьорските си книжки