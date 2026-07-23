"Ставаме потенциална мишена": Хората в Безмер притеснени, властта обяви, че САЩ са ни обещали сигурност

Жителите на Безмер и околните населени места са силно притеснени след решението за разполагане на американските самолети на авиобаза "Безмер", че районът става задължителна мишена за Иран на фона на отправеното към България предупреждение да не се намесва във войната.

От своя страна властта успокои, че партньорите ни от Вашингтон са ни дали гаранции за сигурност и затова няма място за безпокойство.

"Знаем, че се удрят цивилни цели"

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В Безмер и околните населени места вече започнаха подписка протест по случая. Местните са категорични, че не са били предварително информирани и че решението е взето без допитване до тях.

Кметът на село Безмер Росен Русев подчерта, че хората не са против самото съществуване на военната база или провеждането на учения, а срещу конкретната мисия, предава bTV.

"Нашите жители са против не защото имаме военна авиобаза, не защото не сме свикнали с военни и международни учения, а защото в последния момент бяха информирани с каква цел ще бъдат базирани тези самолети", заяви той.

Русев подчерта, че хората се опасяват, че след дипломатическата нота на Иран "ставаме задължително потенциална мишена". По думите му подписката едва ли ще промени решението, но поне "ще остане гласът на хората от региона", които се страхуват, че "влизаме като страна във война, която не е наша".

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Ваня Пейнева, кмет на село Болярско, също заяви категорично несъгласие с разполагането на самолетите-цистерни. "Не желаем тези самолети-цистерни да бъдат разполагани тук", каза тя.

Тя подчерта, че най-голямото притеснение е свързано с военния конфликт в Иран и близостта на населените места до авиобазата. "Много често чуваме, че уж случайно и цивилни цели са поразявани. Именно това притеснява хората. Искаме единствено спокойствие", посочи Пейнева.

Кметът на село Роза Енчо Йоргов е съгласен с колегите си. Той смята, че дори да не се стигне до инциденти, самото разполагане на самолетите "внася безпокойствие сред жителите ни". Той настоя държавата да гарантира сигурността на хората, ако самолетите останат в базата.

Според общински съветник от община Тунджа твърдението, че мисията е логистична, не променя ситуацията, защото "логистиката също е част от войната". Местните са категорични, че ще предприемат всички законови действия, за да изразят протеста си.

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Получили сме гаранции за сигурност от САЩ

В същото време министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е получила от САЩ гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети-цистерни в базата "Безмер" край Ямбол.

Искането на САЩ беше одобрено от НС, а пред депутатите министър Стоянов призова за спокойствие.

"Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки основно с цел минимизиране на рискове", заяви министърът на отбраната.