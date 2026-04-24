Ремонтират път край Нова Загора, има промени в движението

През следващата седмица - от 27 до 30 април, за ремонт на настилката ще се променя организацията на движение в 300-метров участък от път II-55 Нова Загора – Свиленград, в района на гр. Нова Загора (при 86-и км).

Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 17 ч. поетапно в двете ленти за движение, а превозните средства ще преминават двупосочно в лентата, в която не се работи.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение.

Апелираме всички да се движат с повишено внимание, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

