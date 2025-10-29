Войната в Украйна:

Застраховка "злополука" и задължителен придружител за деца: Държавата одобри строгия контрол над атракционите

Държавата окончателно затяга контрола над всички видове атракциони чрез законови промени с одобрения в сряда от Министерския съвет проектозакон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. "Животът и здравето на хората не могат да зависят от случайността. Вече има ясни правила и контрол за вяка атракция по въздух, вода и суша. Всеки трябва да докаже, че може да предоставя безопасност", обясни вицепремиерът Гроздан Караджов.

Според предложенията, които ще влязат за обсъждане в Народното събрание, се предвижда да има задължителна застраховка и контрол за всички морски атракциони за забавления, въжените паркове и батути, въздушните полети и обиколки.

Кои са промените?

Правителството предлага вече задължителна регистрация на всички доставчици за такива услуги в Министерство на туризма, като без такава няма да имат право на предоставяне на забавления. Предвижда се още задължителна застраховка злополука с обезщетение за посетителите и ползвателите, ежедневни проверки, план за безопасност на всеки обект и назначено отговорно лице за безопасността на всяка атракция. Една от най-важните промени е свързана с въвеждането на задължение за придружител за ползване на услуги от лица под 14-годишна възраст.

От думите на Караджов се разбра още, че всички действащи атракциони и собствениците им ще имат 6-месечен срок да приведат в сила новите изисквания, когато бъдат приети от депутатите. Надеждата на вицепремиера е това да се случи в настоящата пленарна сесия на Народното събрание (до средата на декември 2025 г. - бел. ред.) с цел до началото на новия летен сезон промените да са факт.

