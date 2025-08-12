18-годишен шофьор разруши един от символите на Костинброд (СНИМКИ)

18-годишен водач на лек автомобил е причинил тежък пътен инцидент в Първи район, гр. Костинброд, при който е пострадал един от символите на града – един от най-старите мостове. При удара единият парапет на съоръжението е напълно отцепен, а мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

Входът към храм „Св. Св. Кирил и Методий“ временно ще бъде осигурен откъм ул. „Първи май“.

Община Костинброд призовава жителите на Първи район да не преминават пешеходно по компрометираното съоръжение.

На място работят експерти, които ще преценят необходимите укрепителни действия.