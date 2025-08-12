Войната в Украйна:

18-годишен шофьор разруши един от символите на Костинброд (СНИМКИ)

12 август 2025, 10:43 часа 592 прочитания 0 коментара
18-годишен шофьор разруши един от символите на Костинброд (СНИМКИ)

18-годишен водач на лек автомобил е причинил тежък пътен инцидент в Първи район, гр. Костинброд, при който е пострадал един от символите на града – един от най-старите мостове. При удара единият парапет на съоръжението е напълно отцепен, а мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

Входът към храм „Св. Св. Кирил и Методий“ временно ще бъде осигурен откъм ул. „Първи май“.

Община Костинброд призовава жителите на Първи район да не преминават пешеходно по компрометираното съоръжение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На място работят експерти, които ще преценят необходимите укрепителни действия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Костинброд
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес