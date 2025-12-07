Лайфстайл:

Приключи поредното издание на турнира по борба за „Купа Самоков“

07 декември 2025, 15:20 часа 98 прочитания 0 коментара
Приключи поредното издание на турнира по борба за „Купа Самоков“

Приключи XVII-то издание на турнира по борба за „Купа Самоков“, който и тази година събра десетки млади състезатели и донесе силни емоции на спортната общност. Заместник-кметът на Община Самоков, г-жа Венета Галева, поздрави участниците и подчерта, че най-добрите сред тях ще продължат да прославят Самоков на национална и международна сцена.

Сред официалните гости бе и председателят на Общински съвет Самоков, г-жа Мая Христева, която също изрази подкрепа към развитието на младите спортисти.

Община Самоков изказва благодарност към всички треньори, съдии и родители за тяхната всеотдайност и принос към успеха на турнира.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес