Приключи поредното издание на турнира по борба за „Купа Самоков“

Приключи XVII-то издание на турнира по борба за „Купа Самоков“, който и тази година събра десетки млади състезатели и донесе силни емоции на спортната общност. Заместник-кметът на Община Самоков, г-жа Венета Галева, поздрави участниците и подчерта, че най-добрите сред тях ще продължат да прославят Самоков на национална и международна сцена.

Сред официалните гости бе и председателят на Общински съвет Самоков, г-жа Мая Христева, която също изрази подкрепа към развитието на младите спортисти.

Община Самоков изказва благодарност към всички треньори, съдии и родители за тяхната всеотдайност и принос към успеха на турнира.