8 декара нова гора в парк „Лаго“ в Самоков

Общинското лесничейство извърши залесяване на 8 декара в парк „Лаго“- в участъка, в който преди време паднаха множество дървета вследствие на обилните снеговалежи.

Възстановяването на тази територия стана възможно, след като след близо две години процедури собствеността върху терена беше прехвърлена на Община Самоков. Дотогава той беше държавна собственост, което не позволяваше на общината да предприеме необходимите действия по възстановяването му.

Веднага след уреждането на собствеността бяха предприети конкретни мерки за възобновяване на горската растителност и подобряване на състоянието на засегнатия участък.

Със залесяването поставяме началото на процес по възстановяване на зелената среда в тази част на парк „Лаго“. Това е още една стъпка към опазването и развитието на едно от любимите места за отдих на жителите и гостите на Самоков.