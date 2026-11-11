Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

"Обезверени сме, спрете да ни лъжете": Граждани с конкретни предложения към "Топлофикация" за ремонтите

11 ноември 2026, 15:10 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Обезверени сме, спрете да ни лъжете": Граждани с конкретни предложения към "Топлофикация" за ремонтите

Над четири часа продължава дебатът в Столичния общински съвет (СОС) относно авариите на "Топлофикация-София". Гражданите дадоха и предложения, които да сложат край на информационния хаос около разкопаните софийски улици и датите за пускане на парното и топлата вода. След като стана ясно, че традиционните срокове постоянно се удължават, а надеждата на хората се изчерпва, бе отправено конкретно искане за реална прозрачност.

ОЩЕ: "Парно ще има, но нямаме магическа пръчка": Ръководството на "Топлофикация" отговори на гнева на софиянци

Тотално обезверени сме и не разчитаме на тези дати. Не ни лъжете“, каза жителка на „Дружба“. Друг гражданин, който живее в „Младост“ 2 пък обясни, че от 20 септември е без топла вода, а в момента няма и парно. Сподели, че се отоплява и къпе като може, но през сълзи каза: „Имам и куче, него мия със студена вода“.

Въпреки многото истории за студени радиатори и липса на топла вода, разказани в СОС, фокусът на гражданите беше преместен върху конструктивни решения и изхода от кризата, а не само върху констатирането на проблемите.

На първо място хората поискаха прозрачност. Те предложиха да се направи специална страница или интерактивна карта вместо празни обещания. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Предпочитате да ви излъжем за сроковете?": Шефът на "Топлофикация" не даде крайна дата за пускане на парното

Основното предложение към ръководството на дружеството бе свързано с радикална промяна в начина, по който се комуникира с абонатите:

Край на статичните и прехвърляеми дати: Практиката да се сменя крайната дата за завършване на ремонта от пето число на десето, а след това на двадесето, само задълбочава гнева на хората.

Специализирана секция в сайта: Гражданите предложиха в официалната интернет страница на „Топлофикация София“ да се създаде опростена, ясна и актуална подстраница или интерактивна карта.

Информация в реално време: На тази платформа трябва ясно да бъде отразено: „Ремонтираме днес на адрес Х, очакван краен срок Y“ за всички по-големи и критични ремонти в столицата.

По този начин, вместо да гадаят кога ще приключи изкопът пред блока им и защо екипите липсват, софиянци ще разполагат с надежден източник на информация за реалния напън на аварийните групи по квартали.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
парно Топлофикация София топла вода аварии
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес