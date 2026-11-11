"Обезверени сме, спрете да ни лъжете": Граждани с конкретни предложения към "Топлофикация" за ремонтите

Над четири часа продължава дебатът в Столичния общински съвет (СОС) относно авариите на "Топлофикация-София". Гражданите дадоха и предложения, които да сложат край на информационния хаос около разкопаните софийски улици и датите за пускане на парното и топлата вода. След като стана ясно, че традиционните срокове постоянно се удължават, а надеждата на хората се изчерпва, бе отправено конкретно искане за реална прозрачност.

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Тотално обезверени сме и не разчитаме на тези дати. Не ни лъжете“, каза жителка на „Дружба“. Друг гражданин, който живее в „Младост“ 2 пък обясни, че от 20 септември е без топла вода, а в момента няма и парно. Сподели, че се отоплява и къпе като може, но през сълзи каза: „Имам и куче, него мия със студена вода“.

Въпреки многото истории за студени радиатори и липса на топла вода, разказани в СОС, фокусът на гражданите беше преместен върху конструктивни решения и изхода от кризата, а не само върху констатирането на проблемите.

На първо място хората поискаха прозрачност. Те предложиха да се направи специална страница или интерактивна карта вместо празни обещания.

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Основното предложение към ръководството на дружеството бе свързано с радикална промяна в начина, по който се комуникира с абонатите:

Край на статичните и прехвърляеми дати: Практиката да се сменя крайната дата за завършване на ремонта от пето число на десето, а след това на двадесето, само задълбочава гнева на хората.

Специализирана секция в сайта: Гражданите предложиха в официалната интернет страница на „Топлофикация София“ да се създаде опростена, ясна и актуална подстраница или интерактивна карта.

Информация в реално време: На тази платформа трябва ясно да бъде отразено: „Ремонтираме днес на адрес Х, очакван краен срок Y“ за всички по-големи и критични ремонти в столицата.

По този начин, вместо да гадаят кога ще приключи изкопът пред блока им и защо екипите липсват, софиянци ще разполагат с надежден източник на информация за реалния напън на аварийните групи по квартали.